Atklājas Krievijas opozicionāra "patiesā seja" - Volkova nicinošie vārdi par Ukrainu šokē Lietuvu; vērtē iespēju anulēt uzturēšanās atļauju
Lietuvas amatpersonas un politiķi rosinājuši izvērtēt iespēju anulēt pazīstamā Krievijas opozicionāra, kādreizējā Alekseja Navaļnija līdzgaitnieka Leonīda Volkova uzturēšanās atļauju. Šāda reakcija sekojusi pēc tam, kad atklātībā nonākuši privātās sarakstes fragmenti, kuros viņš nicinoši izteicies par Ukrainas miltārpersonām un amatpersonām.
"Ir miris nacists..."
Lietuva tiek uzskatīta par īpaši viesmīlīgu valsti Krievijas un Baltkrievijas opozicionāriem. Tomēr pēdējo dienu notikumi likuši daudziem šo politiku pārvērtēt, raksta Lietuvas mediji. Skandālu izraisīja internetā nopludināta Volkova sarakste ar bijušo "Pretkorupcijas fonda" (FBK) darbinieci Annu Tironu. Tajā Volkovs ar gandarījumu komentējis (kuras vēlā izrādījās nepatiesas) ziņas par Krievu brīvprātīgo korpusa (RDK) komandiera Denisa Kapustina nāvi, nosaucot viņu par "nacistu" un "dāvanu Kremļa propagandai".
"Ir miris nacists, kurš tikai ar savu esību vien bija dāvana Kremļa propagandai. Ar savu klaunisko "korpusu" viņš veica ēnainā lauku polittehnologa [bijušā Ukrainas militārā izlūkdienesta vadītāja Kirilo] Budanova uzdevumus," rakstīja Volkovs.
Tāpat viņš paudis cerību, ka cietumā nonāks virkne Ukrainas amatpersonu, tostarp Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska biroja bijušais vadītājs Andrijs Jermaks un padomnieks Mihailo Podoļaks: "Ceru, ka Kapustina rokaspuiši viņam pievienosies. Andrijs Jermaks tiks ieslodzīts, Mihailo Podoļaks tiks ieslodzīts, Budanovs tiks ieslodzīts, un visi pārējie propagandisti, divkoši un zagļi tiks ieslodzīti. Un tad Ukrainai būs iespēja uzvarēt. Taču, kamēr tā paļaujas uz tādiem cilvēkiem kā Kapustins, tai nākotnes nav."
Šādam cilvēkam nevajadzētu uzturēties Lietuvā
Reaģējot uz šo informāciju, Lietuvas Migrācijas departaments vērsies Valsts drošības departamentā (VSD) ar lūgumu izvērtēt, vai Volkova izteikumi nerada draudus nacionālajai drošībai. Ārlietu ministrs un bijušais VSD direktora vietnieks Ķēstutis Budris uzsvēris, ka dienestiem situācija jāvērtē kompleksi, nevis balstoties uz vienu ekrānuzņēmumu, taču norādījis – ja personas darbība neatbilst Lietuvas nacionālās drošības interesēm, tas ir pamats liegt tai uzturēties valstī.
Tikmēr Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene paudusi stingrāku nostāju, paziņojot, ka šādi izteikumi nav pieņemami un "šādam cilvēkam nevajadzētu uzturēties Lietuvā". Viņa pauda cerību uz rūpīgu VSD izmeklēšanu, pēc kuras Migrācijas departaments lems, vai anulēt viņa termiņuzturēšanās atļauju, kad tā būs pabeigta. "Es ļoti ceru, ka izmeklēšana būs rūpīga un ka nākotnē mēs spēsim izvairīties gan no šādiem izteikumiem, gan no tādiem cilvēkiem, kuri atļaujas tos izteikt," viņa paziņoja.
Savukārt opozīcijā esošās partijas "Tēvzemes savienība-Lietuvas kristīgie demokrāti" līderis Laurīns Kasčūns aicinājis pārskatīt Lietuvas politiku attiecībā uz Krievijas opozicionāriem. Viņš uzsvēra, ka "Lietuva nedrīkst kļūt par patvērumu visādiem pārbēdzējiem", un norādīja, ka, pat būdams pret Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, cilvēks var palikt "krievu imperiālists". Kasčūns arī aicināja stingrāk kontrolēt šādu personu finanšu plūsmas.
Tā bija kļūda un emocijas
Pats Volkovs savus izteikumus nosaucis par kļūdu un atvainojies, skaidrojot, ka ziņa bijusi emocionāla un privāta. Viņš uzsvēra, ka viņam vajadzējis labāk kontrolēt savas emocijas, un apliecināja, ka joprojām uzskata Krievijas agresiju Ukrainā par ļaunumu. Volkovs pauda nožēlu, ka viņa vārdi kļuvuši par "dāvanu Putinam", taču vienlaikus aizstāvēja savu viedokli, ka kolektīvās vainas uzspiešana visiem krieviem ir neproduktīva.
"Tajā pašā laikā es turpinu pieturēties pie nostājas, kuru esmu publiski paudis un aizstāvēšu arī turpmāk, ka kampaņa, kas bezjēdzīgi un neproduktīvi kurina naidu pret visiem krieviem un uzspiež kolektīvās vainas apziņu, pamatojoties tikai uz pases krāsu, ir nepareiza," viņš uzsvēra. Volkovs paudis cerību, ka viņam nebūs jādodas prom, jo Lietuvu viņš sauc par savām vienīgajām mājām. Zināms, ka Volkovam Lietuvā pieder uzņēmums, kas gan strādā ar zaudējumiem.
Volkovs ir viena no redzamākajām Krievijas opozīcijas figūrām, kurš ilgstoši vadīja FBK. 2024. gada martā viņš Viļņā piedzīvoja brutālu uzbrukumu, kurā tika piekauts ar āmuru. Lai gan sākotnēji aizdomas krita uz Kremļa specdienestiem, vēlāk FBK izplatīja informāciju, ka uzbrukuma pasūtītājs varētu būt cits opozicionārs Leonīds Ņevzlins, kurš gan šīs apsūdzības noraida.
Gala lēmums par Volkova nākotni Lietuvā tiks pieņemts pēc VSD atzinuma saņemšanas. Lietuvas likumdošana paredz, ka termiņuzturēšanās atļauju var anulēt, ja persona apdraud valsts drošību, sabiedrisko kārtību vai cilvēku veselību.