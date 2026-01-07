Atšķirīgi signāli no Vašingtonas: Tramps neizslēdz spēka pielietošanu Grenlandē, ASV spīkers to noliedz
ASV Pārstāvju palātas spīkers Maiks Džonsons trešdien sacīja, ka nav dzirdējis runas par karaspēka sūtīšanu uz Grenlandi, šādi izsakoties pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps bija atteicies izslēgt iespēju ar spēku atņemt Grenlandi Dānijai.
"Man nešķiet, ka kāds runā par militāra spēka pielietošanu Grenlandē. Viņi meklē diplomātiskos kanālus," sacīja Džonsons.
Spīkers iepriekš atzina, ka nav bijis informēts par nule notikušo ASV militāro operāciju Venecuēlā.
Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita otrdien paziņoja, ka Tramps apspriež dažādas iespējas, to vidū militāru rīcību, lai pārņemtu kontroli pār Grenlandi.
Tramps vairākkārt teicis, ka ASV būtu jākontrolē Grenlande nacionālās drošības apsvērumu dēļ, un šo nostāju viņš atkārtoja arī pagājušās nedēļas nogalē.
Grenlande ir Dānijas Karalistes daļa, taču tā ir lielā mērā autonoma un nav Eiropas Savienības sastāvā.
Laikraksts "Wall Street Journal" vēstīja, ka ASV valsts sekretārs Marko Rubio likumdevējiem sacījis, ka Tramps dod priekšroku Grenlandes nopirkšanai no Dānijas.
Kopenhāgena brīdinājusi, ka jebkurš mēģinājums iegūt Grenlandi ar spēku faktiski nozīmētu NATO beigas.
Sabiedrotie ir pauduši atbalstu Dānijai un Grenlandei, bet vienlaikus cenšas nesadusmot Savienotās Valstis.