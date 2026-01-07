Ekstrēmu laikapstākļu dēļ Eiropā atcelti simtiem avioreisu
7. janvāra rītā Parīzē atcelti 140 avioreisi, Amsterdamā – vairāk nekā 700, un šis skaits var palielināties. Daudzās Francijas un Nīderlandes reģionos spēcīgā snigšana paralizējusi sauszemes transporta darbu.
Ekstremāla snigšana, stiprs vējš un zemās temperatūras radījušas haosu lidostās Parīzē un Amsterdamā. Amsterdamas "Schiphol" lidostā trešdien, 7. janvārī, atcelti vairāk nekā 700 reisi, un šo skaitu vēl var palielināt. "Mūsu ziemas dienests strādā nepārtraukti, lai ļautu veikt pēc iespējas vairāk lidojumu," paziņoja lidostas vadība.
Visilgākais sniegputenis pēdējo četru gadu laikā
Lielā daļa Amsterdamas reisu tika atcelta jau iepriekšējās dienās, tādēļ "Schiphol" lidostā nakti bija jāizmitina vairāk nekā 1000 cilvēku. Turklāt Nīderlandē daļēji paralizēts dzelzceļa satiksmes darbs. Valsts pārvadātājs "Nederlandse Spoorwegen" aicinājis pasažierus atturēties no neobligātu ceļojumu veikšanas.
Visā valstī uz ceļiem izveidojušās sastrēgumu rindas vairāk nekā 700 kilometru garumā — tas ir augstākais rādītājs trešdienas rītam kopš 1999. gada. Sniegputenis Nīderlandē, kas sākās 2. janvārī, ir ilgākais pēdējo četru gadu laikā.
Parīzē apturēts sauszemes sabiedriskais transports
Tikmēr Parīzes lidostās 7. janvārī atcelti aptuveni 140 reisi ledus dēļ uz skrejceļiem un lidmašīnām. Parīzē apturēts sauszemes sabiedriskais transports, daudzos pašvaldībās atcelti skolu autobusi, ziņo AFP.
Piekļuves ceļos Parīzē un priekšpilsētās stundas laikā sastrēgumu kopgarums sasniedza 600 kilometrus. Parīzes transporta kompānija RATP aicinājusi iedzīvotājus pēc iespējas strādāt no mājām.
38 no 101 Francijas departamenta ieviests otrais augstākais brīdinājuma līmenis. Saskaņā ar meteoroloģijas dienesta datiem, valsts ziemeļos un rietumos uzsniga trīs līdz septiņus centimetrus bieza sniega sega, Ardēni reģionā — līdz 15 centimetriem, bet dažās rietumu teritorijās — līdz 30 centimetriem, kas šīm vietām ir ārkārtīgi augsts rādītājs.
Francijas austrumos pēdējo divu dienu laikā gaisa temperatūra sasniedza -22 °C, bet visā valstī vidējā temperatūra noslīdēja līdz -4 °C, kas ir zemākais līmenis kopš 2012. gada, norādīja Francijas meteoroloģijas dienests.
Pēdējo dienu laikā Francijā negadījumos, kas saistīti ar negaidītiem laikapstākļiem, gājuši bojā pieci cilvēki.