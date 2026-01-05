Eiropas Savienība aicina uz savaldību Venecuēlas krīzes risināšanā
Eiropas Savienība (ES) aicina visas iesaistītās puses ievērot mieru un savaldību, kā arī izvairīties no eskalācijas Venecuēlas krīzes risināšanā, svētdienas vakarā paziņoja ES ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallasa.
"ES mudina visas iesaistītās puses ievērot mieru un savaldību, lai izvairītos no eskalācijas un nodrošinātu miermīlīgu krīzes risinājumu," norādījusi Kallasa.
Šo paziņojumu atbalstījušas visas ES dalībvalstis, izņemot Ungāriju.
Kallasa uzsvērusi, ka ir jārespektē Venecuēlas tautas tiesības noteikt savu nākotni.
ES ir vairākkārt norādījusi, ka Maduro "nav demokrātiski ievēlēta prezidenta leģitimitātes", un ir atbalstījusi miermīlīgu pāreju uz demokrātiju, ko vadītu venecuēlieši, atgādinājusi ES augstā pārstāve.
"Venecuēlas tautas gribas respektēšana joprojām ir vienīgais veids, kā Venecuēlā atjaunot demokrātiju un atrisināt pašreizējo krīzi," teikts paziņojumā.
Tajā uzsvērts, ka "šajā kritiskajā laikā ir svarīgi, lai visi ieasaistītie pilnībā ievērotu cilvēktiesības un starptautiskās humānās tiesības".
Paziņojumā arī aicināts bez nosacījumiem atbrīvot visus Venecuēlas politieslodzītos.
ES uztur ciešus kontaktus ar ASV, kā arī ar reģionālajiem un starptautiskajiem partneriem, lai atbalstītu un veicinātu dialogu ar visām iesaistītajām pusēm, "kas novestu pie sarunu ceļā panākta, demokrātiska, iekļaujoša un miermīlīga krīzes risinājuma, kuru vadītu venecuēlieši", piebildusi Kallasa.
Jau ziņots, ka ASV militārajā operācijā sestdien tika sagūstīti Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro un viņa sieva. Viņi aizvesti uz Ņujorku, kur viņiem draud tiesa saistībā ar kriminālapsūdzībām par narkotiku nogādāšanu uz ASV.
Venecuēlas Augstākā tiesa par pagaidu prezidenti apstiprinājusi viceprezidenti Delsiju Rodrigesu.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojis, ka Vašingtona ir gatava sadarboties ar Rodrigesu un pārējiem Venecuēlas līderiem, un uzsvēris, ka ASV viņus vērtēs pēc darbiem, nevis pēc publiskajiem izteikumiem.