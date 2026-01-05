“Es tam neticu”: Tramps par Ukrainas dronu uzbrukumu Putina rezidencei
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien paziņoja, ka neuzskata, ka Ukrainas droni būtu uzbrukuši Krievijas diktatora Vladimira Putina rezidencei Novgorodas apgabalā, kā to apgalvo Kremlis.
"Es neticu, ka šis uzbrukums notika," sacīja Tramps žurnālistiem prezidenta lidmašīnā, atgriežoties no Floridas.
Tramps teica, ka "kaut kas" notika netālu no Putina rezidences, taču pēc pierādījumu izvērtēšanas amerikāņu amatpersonas secinājušas, ka Ukraina nav uzbrukusi rezidencei.
Jau vēstīts, ka par to, ka ASV Centrālā izlūkošanas pārvalde (CIP) secinājusi, ka, pretēji Krievijas apgalvojumiem, Ukraina nav veikusi bezpilota lidaparātu uzbrukumu Putina rezidencei Novgorodas apgabalā, ASV amatpersonas žurnālistiem pavēstīja pagājušajā nedēļā.
Sākotnēji Tramps pēc telefonsarunas ar Putinu kritizēja Ukrainu par to, ka tā esot veikusi šādu uzbrukumu.
Savukārt Kijiva kategoriski noliedza, ka tā būtu veikusi šādu uzbrukumu.
Atsaucoties uz ASV amatpersonām, laikraksts "Wall Street Journal" pagājušajā nedēlā ziņoja, ka Ukrainas dronu uzbrukums bijis vērsts pret militāru mērķi tajā pašā reģionā, kur atrodas viena no Putina rezidencēm, bet ne netālu no šīs rezidences. To apstiprinājusi CIP analīze.
Raidorganizācijas PBS un CNN vēstīja, ka trešdien Trampu par izlūkdienestu secinājumiem informējis CIP direktors Džons Retklifs.
Pēc tikšanās ar Retklifu Tramps savā platformā "Truth Social" dalījās ar tabloīda "New York Post" komentāru, kas bija ļoti kritisks attiecībā pret Krieviju. "New York Post" publikācijā Putins raksturots kā patiess šķērslis ceļā uz mieru.