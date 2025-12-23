Pēc skandalozās zādzības Luvrā vairākiem pasaulslavenā muzeja logiem uzstādītas metāla restes
Pēc skandalozās zādzības Luvrā otrdien logiem, pa kuriem zagļi iekļuva muzejā, uzstādītas drošības restes.
Luvrā nolaupītie dārgumi
Varas iestādes ziņo, ka zagļi, kuri aizvadītajā dienā 7 minūšu laikā aplaupīja Luvru, nolaupījuši dārgumus vairāku desmitu miljonu eiro vērtībā. ...
Strādnieki izmantoja pacēlāju, lai piekļūtu logiem. Līdzīga aina bija vērojama arī zādzības dienā, 19. oktobrī, kad vairāki zagļi, izliekoties par strādniekiem, iekļuva Luvrā caur balkonu, izmantojot pacēlāju. Divi no viņiem ielauzās muzejā, kur piedraudēja personālam un nozaga dārglietas, kamēr vēl divi laukā gaidīja uz motorolleriem.
Zādzība ilga vien pāris minūtes, un zagļiem izdevās aizbēgt ar astoņiem priekšmetiem, kuru kopējā vērtība aplēsta uz 88 miljoniem eiro, bet to kultūrvēsturiskā nozīme ir nenovērtējama.
Šī pārdrošā zādzība šokēja visu Franciju un pasauli un aktualizēja jautājumus par drošību muzejos.
Visi četri zagļi ir aizturēti, bet nozagtās dārglietas tā arī nav atrastas.