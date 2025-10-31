Luvru vairs tik vienkārši neaptīrīt! Muzejam nodrošinās papildu aizsardzību
Luvra tuvāko divu mēnešu laikā tiks apgādāta ar papildu risinājumiem aizsardzībai pret zagļiem, piektdien raidorganizācijai TF1 paziņoja Francijas kultūras ministre Rašida Dati. Cita starpā pie muzeja tiks ierīkotas barjeras, lai nepieļautu transportlīdzekļu pārāku pietuvošanos Luvrai.
Luvrā nolaupītie dārgumi
Varas iestādes ziņo, ka zagļi, kuri aizvadītajā dienā 7 minūšu laikā aplaupīja Luvru, nolaupījuši dārgumus vairāku desmitu miljonu eiro vērtībā. ...
Dati atzina, ka Luvras drošības pasākumos bija trūkumi pirms zādzības, kas šomēnes pārsteidza visu pasauli. Taču viņa uzsvēra, ka esošie pasākumi darbojās, signalizācija atskanēja un darbinieki ievēroja attiecīgos protokolus.
Ministres pasūtītajā ziņojumā par drošību Luvrā secināts, ka ielaušanās risks gadiem ilgi novērtēts pārāk zemu.
19. oktobra rītā, kad muzejā jau atradās pirmie apmeklētāji, vairāki zagļi maskās iekļuva Luvrā caur balkonu, izmantojot pacēlāju. Divi no viņiem ielauzās muzejā, kur piedraudēja personālam, un nozaga dārglietas, kamēr vēl divi laukā gaidīja uz motorolleriem.
Zādzība ilga vien pāris minūšu, un zagļiem izdevās aizbēgt ar astoņiem priekšmetiem, kuru kopējā vērtība aplēsta uz 88 miljoniem eiro, bet to kultūrvēsturiskā nozīme ir nenovērtējama.
Vienu no muzeja iznestajiem priekšmetiem - imperatores Eiženijas kroni - policija neilgi pēc zādzības atrada netālu no muzeja. Zagļi acīmredzot to pazaudēja bēgšanas laikā. Kronis, ko rotā 1354 dimanti un 56 smaragdi, zādzības laikā tika bojāts.
Policija saistībā ar zādzību aizturējusi septiņus cilvēkus, bet vēl nav nākusi uz pēdām nozagtajām dārglietām.