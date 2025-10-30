Luvras muzeja zādzība: Francijas policija aizturējusi piecus cilvēkus, tostarp galveno aizdomās turamo
Francijas policija aizturējusi vēl piecus cilvēkus, tostarp galveno aizdomās turamo, saistībā ar šomēnes notikušo juvelierizstrādājumu zādzību no Luvras muzeja, ceturtdien paziņoja Parīzes prokurore Laura Beko.
"Mums viņš bija redzeslokā," par galveno aizdomās turamo sacīja Beko, piebilstot, ka nav atrasta neviena no nozagtajām dārglietām.
19. oktobrī maskās tērpti noziedznieki ielauzās Luvrā un nozaga deviņus eksponātus no imperatoru kolekcijas, arī Napoleonam un viņa sievai Žozefīnei piederošas rotaslietas. Nolaupīto dārglietu vērtība tiek lēsta 88 miljonu eiro apmērā.
Pēc nedēļas Francijas mediji vēstīja, ka aizturēti divi aizdomās turamie par zādzību. Viens no viņiem tika aizturēts Parīzes Šarla de Golla lidostā pirms iekāpšanas lidmašīnā, kas devās uz Alžīriju. Otrs tika aizturēts Sēnas-Sendenī departamentā.
Luvrā nolaupītie dārgumi
Varas iestādes ziņo, ka zagļi, kuri aizvadītajā dienā 7 minūšu laikā aplaupīja Luvru, nolaupījuši dārgumus vairāku desmitu miljonu eiro vērtībā. ...