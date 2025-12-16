Somijas premjers brīdina, kas gaida NATO pēc kara apturēšanas Ukrainā ar Krievijai labvēlīgiem nosacījumiem
Ja tiks panākta vienošanās par Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu, Krievija pārvietos savus bruņotos spēkus tuvāk NATO robežām, brīdināja Somijas premjerministrs Peteri Orpo, mudinot Rietumu sabiedrotos nesamazināt modrību.
Premjers arī aicināja Eiropas Savienību (ES) palielināt finansiālo atbalstu bloka austrumu flanga dalībvalstīm, tām turpinot atbalstīt Kijivu un palielinot savus aizsardzības izdevumus, otrdien vēsta britu laikraksts "Financial Times".
"Mēs zinām, ka tad, kad Ukrainā būs miers, Krievija joprojām būs drauds. Ir skaidrs, ka viņi pārvietos savus militāros spēkus pie mūsu robežas un pie Baltijas robežas," laikraksts citē premjera teikto.
"Ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams finansiāls atbalsts [no Briseles]. Mēs zinām, ka ASV gatavojas samazināt atbalstu un līdzdalību aizsardzībā Eiropā, jo viņiem ir daudz citu drošības problēmu," pauda Somijas premjers.
Uz Polijas raidorganizācijas "TVP World" žurnālista jautājumu, vai NATO būtu jāreaģē, palielinot savu militāro klātbūtni reģionos, kas robežojas ar Krieviju, ja Maskava tā rīkosies, Orpo atbildēja: "Mums ir jāstiprina mūsu austrumu flangs."