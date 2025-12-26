Uz ko visvairāk taupa eiropieši, lai nomaksātu hipotekāro kredītu?
Dzīves dārdzības apstākļos daudzi samazina izdevumus svētku sezonā.
Pieaugošie mājokļa izdevumi liek eiropiešiem taupīt Ziemassvētkos
Aptuveni 75% eiropiešu norāda, ka pēdējo 12 mēnešu laikā viņiem nācies samazināt izdevumus, lai laikus nomaksātu hipotekāro kredītu, liecina aptauja, kurā piedalījās vairāk nekā 20 000 cilvēku 23 valstīs.
Īrija un Ungārija jūtas īpaši smagi — 90% mājokļu pircēju ziņo, ka nācies savilkt jostas, teikts 2025. gada "Housing Trend Report" ziņojumā.
Rumānija un Malta jūtas vēl sliktāk: 93% atzina, ka nācies samazināt izdevumus, bet Itālija līderpozīcijā starp piecām lielākajām Eiropas valstīm ar 86%.
Vairāk nekā katram ceturtajam "RE/MAX Europe" aptaujātajam (26%) finansiālās grūtības ir pietiekami nopietnas, lai mazinātu motivāciju rīkot Ziemassvētku tikšanās.
Somijas iedzīvotāji — viena no nedaudzajām sabiedrības grupām, kur nabadzības līmenis kopš 2015. gada ir pieaudzis — ir visatturīgākie, atverot savas mājas: aptuveni 40% dod priekšroku pieticīgām svinībām.
Līdzīgi vismaz katrs trešais rumānis (35%) un ungārs (33%) labprātāk izvēlētos Ziemassvētkus pavadīt aiz slēgtām durvīm.
Tomēr finansiālais slogs, ko rada Ziemassvētku sanākšanas, skar arī viesus, kuri parasti ceļā pavada 2–3 stundas, lai svinētu kopā ar tuviniekiem.
Visilgākos braucienus veic Turcijas iedzīvotāji — vidēji 4,5 stundas. Savukārt nīderlandieši izbauda īsus braucienus — tikai 1,3 stundas, bet 40% respondentu kopumā ceļā pavada mazāk nekā vienu stundu.
Visbiežāk īsi braucieni raksturīgi tiem, kuri dzīvo vieni: 25% atrodas ne vairāk kā 30 minūšu attālumā no galamērķa.
Uz ko eiropieši taupa?
Randiņi, klubu apmeklējumi un festivāli ir pirmie dzīves dārdzības krīzes upuri: 41% eiropiešu atsakās no izklaides, lai spētu segt hipotekāro kredītu maksājumus.
Visvairāk tas skar Grieķiju, kur gandrīz seši no desmit cilvēkiem (58%) ir samazinājuši izdevumus šim nolūkam.
Otrajā vietā pēc budžeta samazināšanas ir kārumi un alkohols: par izdevumu samazināšanu paziņojuši 38% respondentu, bet Maltā šis rādītājs sasniedz 61%.
Brīvdienas ieņem trešo vietu (37%), turklāt vairāk nekā puse Polijas (52%) un Īrijas (51%) iedzīvotāju plāno palikt mājās. Savukārt Lietuvā tikai katrs desmitais atsakās no atvaļinājuma plāniem hipotekāro maksājumu dēļ.
Citi taupības pasākumi attiecas uz apģērbu (29%), elektroniku (26%), abonementiem tādiem pakalpojumiem kā "Netflix" vai "Spotify" (25%), kā arī hobijiem (22%).
13% atzinuši, ka samazina izdevumus arī pirmās nepieciešamības precēm, tostarp higiēnas līdzekļiem; Vācijā un Somijā šis rādītājs ir būtiski augstāks par vidējo — pa 22%.