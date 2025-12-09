„Es negribu neko pieļaut vai izslēgt!" Reti atklātā intervijā Tramps dalās pārdomās par ģeopolitisko situāciju pasaulē. VIDEO
ASV prezidents Donalds Tramps sniedzis reti atklātu interviju medijam "Politico", kurā paudis savas pārdomas par Krievijas uzsākto karu Ukrainā, ASV plāniem Latīņamerikā un viņa pārdomām par Eiropu.
Intervija notikusi vien dažas dienas pēc ASV publiskotās Nacionālās drošības stratēģijas plāna, kurā pausta neparasti kritiska attieksme pret ASV ilgstošajiem sabiedrotajiem - Eiropu. Intervijā Baltā nama saimnieks šo plaisu padziļina.
Trampa paustais par Eiropu
„Man liekas, ka viņi ir vāji,” Tramps sacīja par Eiropas politiskajiem līderiem. „Bet es arī domāju, ka viņi pārāk cenšas būt politiski korekti. Es domāju, ka viņi nezina, ko darīt,” viņš piebilda. Intervijā viņš raksturoja tādas pilsētas kā Londona un Parīze kā pārslogotas ar imigrāciju no Tuvajiem Austrumiem un Āfrikas un norādīja, ka gadījumā, ja Eiropa nemainīs savu robežpolitiku, vairākas Eiropas valstis „vairs nebūs dzīvotspējīgas”.
Izmantojot ļoti asas frāzes, Tramps īpaši kritizēja Londonas kreisi noskaņoto mēru Sadiku Khanu — Pakistānas imigrantu dēlu un pirmo musulmaņu pilsētas vadītāju — nosaucot viņu par „katastrofu” un apgalvojot, ka viņu ievēlēja pateicoties imigrācijai: „Viņu ievēl, jo tik daudz cilvēku ir ieceļojuši. Viņi tagad balso par viņu.”
Tāpat viņš atkārtoti apgalvoja, ka centīsies iejaukties Eiropas iekšpolitikā, Eiropas vēlēšanās atbalstot tos kandidātus, kas viņam iet pie sirds. „Es esmu atbalstījis cilvēkus, kurus daudzi eiropieši necieš. Es atbalstīju Viktoru Orbānu,” viņš piebilda, slavējot Ungārijas premjeru par stingro robežkontroli.
Jau ziņots, ka Eiropadomes prezidents Antoniu Košta pirmdien kritizēja Trampa administrāciju par tās izveidoto Nacionālās drošības dokumentu un mudināja Balto namu respektēt Eiropas suverenitāti. "Amerikas Savienotās Valstis nevar nomainīt Eiropas pilsoņus, viņu izvēlē, un noteikt - kuras partijas ir labas un kuras sliktas," sacīja Košta.
Izteikumi par Ukrainu
Runājot par Ukrainu, viņš norādīja, ka esot piedāvājis Ukrainai un Krievijai jaunu miera plāna projektu, ko dažas Ukrainas amatpersonas esot atbalstījuši, bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vēl neesot izlasījis. „Būtu jauki, ja viņš to izlasītu,” sacīja Tramps.
"Ja viņi nelasa vienošanās, iespējamās vienošanās, tad, ziniet, ar Krieviju nav viegli, jo Krievijai ir pārsvars," norādījis Baltā nama saimnieks, piebilstot, ka šis pārsvars krieviem bijis vienmēr. "Viņi ir daudz lielāki. Viņi šajā ziņā ir daudz stiprāki."
Tajā pašā laikā ASV prezidents piebildis, ka augsti vērtējot ukraiņu tautu un armiju, tās drosmi. "Taču, ziniet, kādā brīdī izmērs parasti gūst virsroku."
Uz žurnālistes jautājumu, vai nav laiks Ukrainā sarīkot vēlēšanas, Tramps atbildējis: "Jā, manuprāt, ir laiks." "Uzskatu, ka tagad ir svarīgi sarīkot vēlēšanas. Viņi izmanto karu, lai nerīkotu vēlēšanas, taču, manuprāt, ukraiņu tautai jābūt tādai izvēlei," apgalvojis ASV prezidents. Viņš piebildis, ka Ukrainā runā par demokrātiju, taču tā vairs neesot demokrātija.
Jāpiebilst, ka Krievijas vadonis Vladimirs Putins Krievijā valda kopš 1999. gada. 2012. gadā viņš mainīja Krievijas likumdošanu, lai varētu atkartoti stāties Krievijas prezidenta amatā. Tikmēr Ukrainas, tāpat kā daudzu citu valstu, likumdošana paredz, ka kara laikā vēlēšanas nenotiek, jo, pirmkārt, tās noorganizēt kara apstākļos ir grūti emigrācijas un kara stāvokļa dēļ, un, otrkārt, kara apstākļos valdības maiņa var radīt liekus politiskus un organizatoriskus sarežģījumus.
Izteikumi par Latīņameriku
Runājot par ārpolitiku, Tramps atzina, ka vēlētos panākt starptautisku mieru, tomēr norādīja, ka varētu paplašināt militārās operācijas Latīņamerikā pret mērķiem, kurus ASV uzskata par narkotiku tirdzniecības centriem. Tramps jau ir izvietojis lielus militāros spēkus Karību reģionā, lai veiktu uzbrukumus narkotiku kontrabandistiem un izdarītu spiedienu uz Venecuēlas autoritāro režīmu.
Intervijā Tramps vairākkārt atteicās izslēgt iespēju nosūtīt sauszemes karaspēku uz Venecuēlu, lai gāztu prezidentu Nikolasu Maduro. Daļa republikāņu brīdinājuši, ka šāds solis būtu „sarkanā līnija”, jo Trampa vēlētāji viņu atbalstīja, cerot izbeigt karus, nevis sākt jaunus. „Es negribu neko pieļaut vai izslēgt. Es par to nerunāju,” Tramps sacīja par karaspēka nosūtīšanu. „Es negribu runāt ar jums par militāro stratēģiju.”
Viņš arī sacīja, ka būtu gatavs izmantot spēku pret narkotiku karteļiem citās valstīs, tostarp Meksikā un Kolumbijā. „Protams, es būtu gatavs,” viņš sacīja.
Tramps intervijā gandrīz nemaz neaizstāvēja savus strīdīgākos lēmumus Latīņamerikā, tostarp neseno Hondurasas bijušā prezidenta Huana Orlando Ernandesa apžēlošanu, kurš ASV cietumā izcieta sodu par narkotiku kontrabandu. Tramps sacīja, ka zina „ļoti maz” par Ernandesu, tikai to, ka „ļoti labi cilvēki” esot teikuši, ka viņš ticis vajāts politisku iemeslu dēļ. „Viņi man palūdza to izdarīt, un es teicu: labi,” Tramps atzina, nenosaucot, kas šie ietekmīgie cilvēki bija.
ASV ekonomika
Savu padarīto ASV ekonomikas labā Tramps raksturoja ar vērtējumu A+++++. Jautāts par pieaugošo inflāciju un produktu cenām, Baltā nama saimnieks apgalvoja, ka pie tā esot vainīga Baidena administrācija, kas "atstājusi viņam haosu".
Tramps sacīja, ka viņš varētu veikt papildu izmaiņas tarifu politikā, lai palīdzētu samazināt dažu preču cenas, kā viņš jau ir izdarījis, taču kopumā viņš uzstāja, ka izmaksu tendence ir pareizajā virzienā. "Visas cenas krītas," sacīja Tramps. Saskaņā ar jaunāko patēriņa cenu indeksu cenas ASV aizvadīto 12 mēnešu laikā pieauga par 3 procentiem. Vairāk skaties video.