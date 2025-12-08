Traģiskais incidents noticis mājas pagalmā, kad suņi pēkšņi uzbrukuši meitenei.
Šodien 22:58
ASV trīs pitbulterjeri līdz nāvei sakož 23 gadus vecu studenti, kura tos pieskatīja
ASV Teksasas štatā trīs pitbulterjera šķirnes suņi nāvējoši sakoduši 23 gadus vecu studenti, kura pieskatīja dzīvniekus to saimnieku prombūtnes laikā.
Bojāgājusī identificēta kā Medisona Railija Hola. Jauniete studēja Teksasas universitātē un pēc sešiem mēnešiem plānoja iegūt bakalaura grādu, lai kļūtu par sākumskolas skolotāju. Paralēli mācībām viņa piestrādāja par suņu aukli, vēsta “CTV News”.
Traģiskais incidents noticis mājas pagalmā, kad suņi pēkšņi uzbrukuši meitenei. Ierodoties notikuma vietā, policijas darbinieki atrada cietušo guļam dārzā.
Brīdī, kad likumsargi steigušies palīgā sievietei, visi trīs suņi metušies virsū arī viņiem. Incidenta laikā viens policists guvis vieglus ievainojumus un ticis nogādāts slimnīcā. Lai novērstu tālākus draudus un aizstāvētos, policistiem nācies vienu no suņiem nošaut, savukārt pārējie divi pēc tam aizbēguši.