Uz vērienīgā korupcijas skandāla fona Ukrainas parlamentā izjaukts balsojums par ministru demisiju
Ukrainas parlamentam otrdienas sēdē neizdevās nobalsot par tieslietu ministra Hermana Haluščenko un enerģētikas ministres Svitlanas Hrinčukas demisiju, jo partijas "Eiropeiskā solidaritāte" deputāti nobloķēja tribīni. Sanāksmes darba kārtībā bija iekļauta tikai Haluščenko un Hrinčukas atkāpšanās.
Tomēr "Eiropeiskās solidaritātes" pārstāvji pieprasīja, lai tiktu atstādināta visa premjerministres Jūlijas Sviridenko valdība, nevis tikai abi ministri. Pēc tam parlamenta spīkers Ruslans Stefančuks paziņoja par sēdes slēgšanu.
Haluščenko 12. novembrī tika atstādināts no Ukrainas tieslietu ministra amata, ņemot vērā plašu rezonansi izraisījušo izmeklēšanu par korupciju uzņēmumā "Enerhoatom". Tajā pašā dienā no amata atkāpās Hrinčuka.
Bijušais Ukrainas prezidents un "Eiropeiskās solidaritātes" līderis Petro Porošenko pieprasījis visas Ukrainas valdības atkāpšanos. To, ka amatus zaudēja tikai divi ministri, viņš nodēvēja par profanāciju, piebilstot, ka "publiskotajos ierakstos parādās vismaz piecu amatpersonu vārdi".
Ukrainas Nacionālais korupcijas apkarošanas birojs (NABU) un Specializētā korupcijas lietu prokuratūra (SAP) 10. novembrī paziņoja, ka ir atklājuši vērienīgu korupcijas shēmu ap valsts enerģētikas uzņēmumu "Enerhoatom".
Skandāla centrā nonāca pašreizējās Ukrainas valdības ministri, ilggadējais prezidenta līdzgaitnieks Timurs Mindičs un finansists Oleksandrs Cukermans.