Ukrainu satricina vērienīgs korupcijas skandāls kritiski svarīgajā enerģētikas sektorā: iejauktas augstas amatpersonas un Zelenska bijušais biznesa partneris, kurš aizbēdzis no valsts
Ukrainu satricinājis milzīga mēroga korupcijas skandāls enerģētikas sfērā, kurā iesaistītas augsta ranga amatpersonas un valsts prezidenta Volodimira Zelenska tuvs līdzgaitnieks, studijas “Kvartal 95” līdzīpašnieks Timurs Mindičs. Kā vēsta mediji, Mindičs dažas stundas pirms likumsargu veiktajām kratīšanām aizbēdzis no Ukrainas. Pirms kļūšanas par politiķi un iesaistīšanās Ukrainas prezidenta vēlēšanās 2019. gadā Zelenskis darbojās izlaides industrijā, tostarp bija "Kvartal 95" līdzīpašnieks.
Pirmdien Ukrainas Nacionālā pretkorupcijas biroja (NABU) darbinieki Kijivā veica kratīšanu pie Zelenska ilggadējā biznesa partnera Mindiča, vēstīja “Ukrainska pravda”, atsaucoties uz avotiem tiesībsargājošajās iestādēs. Vietējie mediji norāda, ka kratīšana notikusi arī pie tieslietu ministra Hermana Haluščenko, kurš iepriekš bija enerģētikas ministrs. Izdevums "Meduza" norāda, ka Mindičs, iespējams, ir aizsardzības uzņēmuma "Fire Point" īpašnieks — šis uzņēmums Ukrainas armijai piegādā kaujas dronus un raķetes.
NABU apstiprināja, ka kopā ar Ukrainas Specializēto pretkorupcijas prokuratūru (SAP) tiek veikta “plaša mēroga operācija korupcijas atmaskošanai enerģētikas nozarē”, taču nenorādīja, pie kā tieši notika kratīšanas. “15 mēnešu darbs un 1000 stundu audioieraksti. Ir dokumentēta augsta līmeņa noziedzīgas organizācijas darbība,” teikts biroja “Telegram” kanālā.
Saskaņā ar NABU sniegto informāciju, “noziedzīgās organizācijas galvenais darbības virziens bija sistemātiska prettiesiskas peļņas gūšana no uzņēmuma “Energoatom” līgumslēdzējiem — 10–15% no līgumu summas. Līgumslēdzēji tika spiesti maksāt kukuļus, lai izvairītos no maksājumu bloķēšanas par sniegtajiem pakalpojumiem vai piegādātajām precēm, kā arī lai nezaudētu piegādātāja statusu.” NABU norādīja, ka “stratēģiskā uzņēmuma ar gada ienākumiem virs 200 miljardiem hrivnu (4,12 miljardi eiro) vadību faktiski īstenoja personas bez oficiālām pilnvarām, kas izpildīja “uzraugu” funkcijas.
Mantkārīgo amatpersonu un "biznesmeņu" šepte ir sevišķi ciniska apstākļos, kad Krievija aizvien intensīvāk cenšas iznīcināt Ukrainas enerģētiku, lai iedzīvotāji ziemā paliktu bez apkures, elektrības, ūdens un citām ikdienas vajadzībām un Ukrainu varētu nospiestu uz ceļiem.
NABU “YouTube” kanālā publicētajā video aprakstā norādīts, ka noziedzīgajā organizācijā bija iesaistītas “pašreizējās un bijušās amatpersonas no enerģētikas nozares, medijos plaši pazīstams uzņēmējs un citas personas”.
Izdevumi “Censor.net” un “Ukrainska pravda” savulaik rakstīja, ka Mindičs ir iejaukts NABU izmeklēšanā par valsts līdzekļu izlaupīšanu. Daži žurnālisti apgalvoja, ka Mindičs Ukrainu pametis jau 2025. gada jūlijā. Tajā pašā laikā, saskaņā ar “Ukrainskas pravdas” avotu, NABU un SAP gatavoja ziņojumu sakarā ar aizdomām par Mindiča darbību, un tas varētu būt saistīts ar prezidenta iespējamo pretdarbību pretkorupcijas iestādēm. 2025. gada vasarā Zelenskis parakstīja likumu, kas atņēma NABU un SAP neatkarību, taču pēc tautas protestiem viņš šo lēmumu atcēla.