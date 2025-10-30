NATO gatavojas karam ar Krieviju! Kremlis sācis jaunu melu kampaņu savas agresijas attaisnošanai
Krievijas propaganda ir uzsākusi jaunu dezinformācijas kampaņu, cenšoties pasniegt plānotās NATO mācības kā gatavošanos agresijai pret Krievijas Federāciju. Par to brīdinājis Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes Dezinformācijas apkarošanas centrs.
Kremļa plašsaziņas līdzekļi, atsaucoties uz Krievijas Federācijas ārējo izlūkdienestu, apgalvo, ka Polijā tiekot izvietots Francijas karaspēks, kā arī tiek palielināta NATO militārā klātbūtne Rumānijā un Baltijas valstīs. Tas viss tiek pasniegts kā gaidāmās eskalācijas pazīme.
Kā norāda Dezinformācijas apkarošanas centrs, patiesībā runa ir par plānotām un iepriekš publiski izziņotām NATO dalībvalstu mācībām, kas tiek regulāri rīkotas, lai stiprinātu aizsardzības spējas.
"Kremlis cenšas pasniegt ierastas NATO darbības kā "gatavošanos karam, lai attaisnotu pats savu agresiju," uzsvērts paziņojumā.
Analītiķi uzskata, ka šo informatīvo uzbrukumu mērķis ir iebiedēt sabiedrību, iedragāt uzticēšanos NATO un radīt informatīvo piesegu iespējamām Krievijas provokācijām Polijas, Ukrainas, Rumānijas un Moldovas vai Baltijas teritorijās.
Jau iepriekš ziņots, ka Krievijas propagandisti plāno aktivizēt pret Rietumiem vērstas informatīvās kampaņas, kuru mērķis ir mazināt uzticēšanos sankcijām un vairot bailes no kodoldraudiem.