Krievija "jau rītdien" varētu veikt ierobežotu triecienu pret NATO, brīdina Bundesvēra ģenerālis
Pēc ģenerālleitnanta Aleksandra Zolfranka teiktā, Putinam ir pietiekami militārie resursi, lai sāktu nelielu karu pret NATO.
Krievija varētu veikt ierobežotu triecienu pret NATO jebkurā laikā. Šo paziņojumu intervijā "Reuters" sniedza Vācijas Apvienoto spēku komandieris ģenerālleitnants Aleksandrs Zolfranks.
Pēc viņa teiktā, karš starp Krieviju un NATO ir pilnīgi iespējams. Putina armijai pašlaik ir pietiekami daudz spēku, lai "jau rītdien veiktu ierobežotu triecienu pret aliansi". Krievija varētu sākt šādu jaunu ierobežotu karu jebkurā brīdī.
Vācu ģenerālis uzsvēra, ka, neskatoties uz neveiksmēm Ukrainā, Krievijas militārā aviācija saglabā ievērojamu kaujas spēku un ka Krievijas kodolieroču un raķešu spēki nav cietuši. Turklāt zaudējumus cieta tikai Krievijas bruņoto spēku Melnās jūras flote. Neviena cita Krievijas jūras kara flote nav cietusi nekādus zaudējumus.
"Zaudējumus karā pret Ukrainu galvenokārt cieš Krievijas sauszemes spēki (Krievijas okupācijas armija Ukrainā jau ir zaudējusi vairāk nekā 1,1 miljonu cilvēku – red.). Putinam ir pietiekami daudz galveno kaujas tanku, lai jau rīt sāktu ierobežotu triecienu pret NATO," sacīja Zolfranks.
Komandieris norādīja, ka Ziemeļatlantijas alianses reakcija uz ierobežotu Krievijas triecienu būs atkarīga no NATO valstu un to Rietumu sabiedroto nostājas. Runājot par lielu karu ar NATO, Zolfranks uzskata, ka Kremlis pašlaik to nespēj uzsākt, jo ir iestrēdzis militārajās operācijās pret Ukrainu.
Ja Krievija turpinās bruņoties, tā būs spējīga uzsākt karu pret NATO līdz 2029. gadam. Iepriekš tika ziņots, ka Krievija gatavojas karam ar NATO agrāk nekā paredzēts. Tikmēr Polija sagatavos 400 000 brīvprātīgo iespējamam militāram konfliktam.