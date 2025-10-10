Krievija testē NATO gatavību, apgalvo Igaunijas ārlietu ministrs pēc Krievijas lidmašīnu pārkāpumiem
NATO gaisa telpas patrulēšanas mehānisms Baltijas valstīs darbojas efektīvi, bet gaisa telpas pārkāpumi bijuši Krievijas apzinātas provokācijas, piektdien drošības un ārpolitikas forumā "Rīgas konference" norādīja Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna.
Viņš atzīmēja, ka Krievijas kara lidmašīnu ielidošana Igaunijas gaisa telpā bija atšķirīga no citiem gadījumiem - tajā piedalījās trīs lidaparāti, kas uzturējās Igaunijas teritorijā aptuveni 12 minūtes. Cahkna norādīja, ka tā bija rupja NATO gaisa telpas pārkāpšana.
"Gaisa patrulēšanas sistēma darbojās precīzi: vispirms reaģēja Somija, tad Itālijas gaisa spēki, kas patrulē Baltijā, un arī Zviedrijas lidmašīnas. Tas apliecina, ka NATO protokols darbojas efektīvi," sacīja Igaunijas ārlietu ministrs.
Viņš akcentēja, ka Igaunijai un NATO ir visas tiesības reaģēt un nepieciešamības gadījumā notriekt šādas lidmašīnas. Cahkna norādīja, ka šoreiz tā bijusi provokācija, nevis tūlītējs militārs apdraudējums, taču, ja lidmašīnas būtu sākušas uzbrukumu, pavēle tiktu dota.
Igaunijas ārlietu ministrs uzsvēra, ka Krievija ar šādām darbībām testē NATO gatavību un Eiropas sabiedrību noturību. Viņaprāt, Krievijas diktators Vladimirs Putins pārbauda aliansi un Eiropu soli pa solim, palielinot spiedienu.
"Šie uzbrukumi nav tikai "hibrīdi" - tie ir reāli, daudzdimensionāli uzbrukumi, kas nesasniedz NATO 5. panta līmeni, bet notiek pastāvīgi," sacīja Cahkna.
Viņš arī uzsvēra, ka Krievijas rīcība vērsta ne tikai pret NATO militārajām spējām, bet arī pret Eiropas un transatlantisko politisko vienotību. Igaunijas ārlietu ministra ieskatā Eiropa patlaban ir vienotāka nekā jebkad agrāk, un arī sadarbība ar ASV ir nostiprinājusies.
"Pēc ANO Ģenerālās asamblejas un ASV prezidenta Donalda Trampa tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, Trampa retorika par Krieviju būtiski mainījās. Tika pausts skaidrs signāls, ka, ja būs nepieciešams, NATO aizstāvēs savu gaisa telpu," sacīja Cahkna.
Viņš norādīja, ka NATO turpinās stiprināt austrumu flangu un palielinās militārās spējas reģionā. Pēc Cahknas domām, Putins "spēlē ar mūsu bailēm".
"Mūsu dabiskā reakcija ir "neeskalēt", bet tieši to viņš izmanto. Nākamreiz, ja Krievijas lidmašīnas atkal pārkāps NATO gaisa telpu, reakcijai jābūt skaidrai - tā ir sarkanā līnija," uzsvēra Igaunijas ārlietu ministrs.
Jau rakstīts, ka Latvijas Universitātes Zinātņu mājā no ceturtdienas līdz sestdienai notiek "Rīgas konference". Foruma diskusiju centrā ir NATO nākotne un Eiropas un ASV atbildības sadale, kolektīvās aizsardzības nostiprināšana jaunu draudu priekšā, Ukrainas ilgtermiņa drošība un Krievijas ierobežošana, kā arī Eiropas aizsardzības stiprināšana ar stratēģiskām investīcijām.