Krievijas nafta vairs nav Indijas plānos: sankcijas piespiež uzņēmumus meklēt alternatīvas
Indijas valsts atbalstīts naftas pārstrādes uzņēmums "HPCL-Mittal Energy Limited" (HMEL) pārtraucis pirkt Krievijas jēlnaftu saistībā ar to, ka ASV noteikušas sankcijas Krievijas naftas kompānijām "Rosņeftj" un "Lukoil".
HMEL trešdien publiskotajā paziņojumā norāda, ka tas ir "pieņēmis lēmumu pārtraukt Krievijas jēlnaftas iepirkšanu."
Uzņēmums skaidro, ka šāds lēmums ticis pieņemts pēc jauniem ierobežojumiem Krievijas jēlnaftas importam, ko noteikušas ASV, Eiropas Savienība (ES) un Lielbritānija.
Tikmēr "Reliance Industries", kas ir Indijas lielākais Krievijas naftas pircējs privātajā sektorā, pagājušajā nedēļā pavēstīja, ka izvērtē ietekmi, ko rada ASV un ES ieviestie ierobežojumi.
ASV šobrīd Indijai noteikušas 50% muitas tarifu, un 25% no tā ir papildtarifs, kas ieviests saistība ar to, ka Deli turpina iepirkt Krievijas naftu, kas ir galvenais Maskavas ienākumu avots karam Ukrainā. Indija šobrīd risina sarunas ar Savienotajām Valstīm, lai panāktu tarifu līmeni, kāds būtu līdzīgs citām Āzijas valstīm noteiktajiem tarifiem.
Indija kļuva par nozīmīgu Krievijas naftas pircēju pēc tam, kad Krievijas galvenajai eksportprecei tika piemērotas ASV un Eiropas sankcijas.
Krievija 2024. gadā nodrošināja gandrīz 36% no Indijas kopējā jēlnaftas importa apjoma. Krievijas naftas iepirkšana Indijai ļāva ietaupīt miljardiem dolāru, saglabājot relatīvi stabilas degvielas cenas iekšzemes tirgū.