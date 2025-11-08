"Piepildījās mans sapnis, bet..." No Latvijas aizbēgusī krievu propagandiste sūdzas par dzīvi dzimtenē
Savulaik Eiropas Parlamenta vēlēšanās no apvienības "Jaunlatvieši" kandidējusī un no Latvijas aizbēgusī Krievijas propagandiste Olga Čerņavska piepildījusi savu sapni un dzīvo dzimtenē, bet viss nav tā, kā viņa vēlētos.
Sociālajos tīklos aktīvais politisko procesu komentētājs, bijušais propagandas resursa "Sputnik Lietuva" galvenais redaktors, Latvijas pilsonis Marats Kasems atklājis jaunumus par krievu propagandisti Olgu Čerņavsku.
"Izrādās, ka tagad šī dāma dzīvo krievijā, nodarbojas ar propagandu un par to ļoti priecājas. Es neko neizdomāju, viņas "YouTube" kanāls tieši tā arī saucas – "krievu propaganda".
Nesen Olga jauki pavadīja laiku ar diviem gados jaunajiem krievu puišiem un stāstīja viņiem par to, kā agrāk dzīvoja Amerikā un Latvijā un sapņoja pārcelties uz Krieviju. Reakcija uz šo stāstu bija paredzama – Čerņavska tika ilgi izsmieta," norāda Kasems.
"Dzīvoju Amerikā, sapņoju dzīvot Krievijā un lūk, es pārcēlos uz Krieviju un piepildījās mans sapnis, pati no Latvijas, bet saprotiet, dažreiz cilvēki smejas man sejā," video sašutusi stāsta Čerņavska.
"Man nesen bija situācija - divi jauni puiši, es viņiem pateicu, ka piepildījās mans sapnis dzīvot Krievijā, viņi pārsmējās," sāpināta par reakciju bija propagandiste.
"Es šeit (Krievijā - red.) satieku lielu daudzumu cilvēku, kuriem ir izskalotas smadzenes ar Rietumu propagandu par to, ka tur ir paradīze, bet šeit vienkārši elle, kas patiesībā nemaz nav taisnība," saka Čerņavska.
Viņa nolēma, ka šie jaunieši vienkārši pārāk daudz klausās rietumu propagandu.
Domāju, ka drīz krievijas iedzīvotāji no smiekliem pāries pie Olgai skumjām darbībām, jo, ticiet man, viņiem ļoti nepatīk, kad no rietumu valstīm Krievijā ierodas propagandisti un māca viņiem, kā vajag mīlēt dzimteni, piebilst Kasems.
Olga Čerņavska, tāpat kā visi no Latvijas aizbēgušie propagandisti, sūdzas par Krievijas birokrātiju, kuras dēļ viņa nevar iegūt legālu statusu dzīvošanai.
"Gribas būt vienkārši cilvēkam, vienkārši dzīvot, lai gan tas man šobrīd nesanāk, jo man vēl jānoformē dokumenti un statuss. Šobrīd esmu īslaicīgā bēgļa statusā, kas nozīmē, ka nevaru ne izbraukt, neko nevaru. Nē, strādāt es varu, bet man nepieciešams parasts statuss ar kā palīdzību varu mierīgi dzīvot kā parasts pilsonis, pārvietoties, izceļot uz ārvalstīm un atpakaļ," sūdzas bēgle.
"Es sapņoju dzīvot Krievijā un beidzot šeit nokļuvu, sāku dzīvot no pilnīgus nulles, nav nekā. Ir pat automašīna, ko nevaru izmantot un man nav atļauts ar viņu braukt," savu sāpi noslēdz Čerņavska.
2024. gadāt "YouTube" kanālā "Šprotes trimdā" tika intervēta tolaik uz Baltkrieviju aizbēgusī Olga Čerņavska, kura Eiropas Parlamenta vēlēšanas kandidēja no apvienības "Jaunlatvieši", un kura par pretvalstiskiem izteikumiem bija izsaukta uz nopratināšanu Valsts drošības dienestā (VDD). Jūtot briestošās nepatikšanas, sieviete steigā sakrāmēja čemodānus un aizbēga.
"Ziniet, es jūs pārsteigšu. Mēs ļoti labi zinām, ko darīsim, kad Latvijā ieradīsies krievu karavīri, mēs precīzi zinām, ko darīsim ar jums, ar valdību, ar valsti! Un tas noteikti [cenzēts] nevis palīdzēt jums, aizsargāt jūs," toreiz intervijā norādīja Čerņavska.
"Šprotes trimdā" uzdodas par neitrālu ziņu pasniedzēju, lai gan tā veidotājs Stefanovs ir bijušais Kremļa rupora "Sputnik" darbinieks.