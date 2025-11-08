Tā nav bijis 100 gadus: Krievijas varas augšgalā atklāti vairāk nekā divdesmit Putina radinieku
Krievijas diktators Vladimirs Putins ir palīdzējis vismaz 24 saviem radiniekiem nostiprināties pie varas, raksta "Projekt", norādot, ka tas, visticamāk, ir rekordliels skaits Krievijas valdniekiem pēdējo 100 gadu laikā.
Izdevums ziņo, ka šo informāciju ieguvis, strādājot pie savas publikācijas "Tēvi un vectēvi". Redaktori to sauc par lielāko nepotisma pētījumu Krievijā un sola publicēt rezultātus nākamās nedēļas laikā, sākot no pirmdienas.
"Projekt" ir atklājis, ka augstākos amatus ieņēmuši prezidenta brālēna Jevgeņija Putina ģimenes pārstāvji. Viņu radinieki — Anna Civiļeva, Sergejs Civiļevs un Mihails Putins — ieguvuši amatus valdībā un "Gazprom". Brālēna dzimta no tēva puses kontrolē vēl vienu valsts uzņēmumu: prezidenta brāļadēls Viktors Hmarins vada "RusHydro".
Cita starpā, pēc žurnālistu teiktā, ar valsts struktūrām saistītus ienākumus saņem visas četras zināmās Putina sievietes. Viņa bijusī sieva Ludmila Očeretnaja (pirms šķiršanās no Putina), Alina Kabajeva, Svetlana Krivonogiha un Alisa Harčeva, kā arī divas viņa meitas Marija Voroncova un Katerina Tihonova.
Krievijas domes deputāte, Putina varbūtējā mīļotā Alina Kabajeva
Bijusī mākslas vingrotāja Alina Kabajeva, kas medijos ne vienreiz vien pieminēta kā Krievijas prezidenta Vladimira Putina iespējamā mīļākā
Arī Putina priekšgājēju radinieki Krievijā un PSRS saņēma valdības amatus, taču ne tik plašā mērogā. Konkrēti, ar valdību var saistīt ne vairāk kā piecus Krievijas pirmā prezidenta Borisa Jeļcina radiniekus, kurš ilgstoši tika saistīts ar nepotismu Krievijas valdībā, norāda "Projekt" žurnālisti.