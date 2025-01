"Ir sievietes, kuras uz rokām nenēsā," Putina bijusī sieva izteikusies par dzīvi kopā ar despotu

2019. gada sākumā "Starhit" rīcībā nonāca ekskluzīvi attēli no Hītrovas lidostas, kur Ludmila redzēta kopā ar kādu vīrieti vārdā Artūrs Očeretnijs, abi atlidoja kopā ar reisu "Maskava-Londona". Nekādi komentāri no Ludmilas nesekoja - ne par Artūra strīdiem ar bijušo sievu, ne par to, ka biznesmenis patiešām kļuvis par viņas otro vīru. Sieviete turpina nodarboties ar sabiedrisko darbību, bet par privāto dzīvi izvēlas klusēt.