VIDEO: ukrainas aizstāvji netālu no Pokrovskas sakāvuši Krievijas desantnieku kolonnu
Krievijas okupācijas armija jau vairāk nekā gadu un piecus mēnešus Doneckas apgabalā mēģina ieņemt Pokrovskas pilsētu, taču Ukrainas Bruņotie spēki tur savas pozīcijas.
Doneckas apgabalā Krievijas okupanti mēģina apkopot spēkus turpmākam uzbrukumam Grišino ciemam netālu no Pokrovskas, taču tas neizdodas. Par to ziņo Ukrainas Bruņoto spēku Gaisa desanta triecienvienību 7. ātrās reaģēšanas korpuss. Saskaņā ar 7. korpusa sniegto informāciju, Krievijas armijas 76. Gaisa desanta trieciendivīzijas vienības virzījās uz Pokrovskas un Grišino ziemeļu nomali. Šim nolūkam viņi izmantoja aptuveni 30 vieglās automašīnas. Ukrainas karavīri nekavējoties atklāja ienaidnieku un uzbruka tam ar droniem un HIMARS raķešu sistēmām. Ienaidnieka personāla un ekipējuma zaudējumi nav zināmi. Spriežot pēc video, Ukrainas Bruņoto spēku triecieni bijuši efektīvi.
Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba sniegto informāciju, vakar, 1. janvārī, Krievijas armija 23 reizes uzbruka Ukrainas pozīcijām Pokrovskas sektorā (kurā ietilpst arī Grišino ciems), taču Ukrainas karavīri atvairīja visus uzbrukumus. Cīņas notika netālu no Novoje Šahovas, Rodinskes, Krasnij Limanas, Pokrovskas, Kotlino, Udačnes, Molodetskes ciemiem un Novopavlivkas virzienā. 2025. gada novembrī netālu no Pokrovskas bija koncentrēta aptuveni 170 000 karavīru liela Krievijas armijas grupa. Ukrainas aizstāvji to notur, tostarp pateicoties komandnovērošanas punktiem. Tos aktīvi izmanto Ukrainas Bruņoto spēku Gaisa desanta triecienvienību 7. ātrās reaģēšanas korpusa desantnieki. Gaisa desanta triecienvienību 7. korpuss ziņo, ka komandnovērošanas punkti nodrošina kaujas vadību reāllaikā visu diennakti. Operatīvā situācija tiek pastāvīgi atjaunināta elektroniskajās kartēs, kas ļauj ātri pieņemt lēmumus un efektīvi mijiedarboties ar blakus esošajām vienībām.