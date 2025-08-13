Putins baidās par Kabajevas un viņu kopīgo bērnu dzīvību: mediji publicējuši satelītattēlu
Jauni satelītattēli liecina, ka ap Putina rezidenci Valdajā izvietotas 12 pretgaisa aizsardzības sistēmu pozīcijas. Šī objekta aizsardzība ir kļuvusi par augstāku prioritāti Kremļa acīs nekā stratēģiski uzņēmumi vai parasto Krievijas iedzīvotāju dzīvības.
Saskaņā ar "Radio Svoboda" izmeklēšanu, ap rezidenci Novgorodas apgabalā izvietoti zenītraķešu-lielgabalu kompleksi "Pancirj-S1" uz īpašām torņveida platformām, kā arī tālās darbības raķešu sistēmas "S-400". Pirmās iekārtas parādījās jau 2023. gada janvārī, bet otrā kārta - pēc pusgada. Šobrīd kopējais pretgaisa aizsardzības pozīciju skaits sasniedzis 12, raksta "Dialog.ua".
Žurnālisti izveidojuši interaktīvu karti, kurā atzīmētas visas pretgaisa aizsardzības sistēmu izvietošanas vietas. To koncentrācija ap vienu objektu skaidri parāda, cik lielu prioritāti Kremlis piešķir šai lokācijai.
Valdajas komplekss ir pazīstams kā atpūtas un dzīvesvieta cilvēkiem, kas ir tuvu Putinam. Rietumu žurnālisti vairākkārt ziņojuši, ka tieši šeit viņš slēpj savu mīļāko - Alinu Kabajevu, viņu kopīgos bērnus un plašu kalpotāju personālu, rūpīgi izvairoties no jebkāda oficiāla apstiprinājuma par attiecībām ar vingrotāju.
Eksperti uzsver, ka pretgaisa aizsardzības sistēmu izvietošana ap rezidenci liecina: diktatora ģimenes drošība un personīgā komforta saglabāšana viņam ir svarīgāka par stratēģiski nozīmīgu objektu, piemēram, naftas pārstrādes rūpnīcu, enerģētikas infrastruktūras un rūpniecības centru aizsardzību.
Faktiski, lai sargātu personīgo patvērumu, Kremlis atstāj neaizsargātus reģionus, no kuriem tieši ir atkarīga valsts ekonomika un parasto pilsoņu dzīvība.