Divi Parīzē aizturētie vīrieši atzīst savu līdzdalību Luvras aplaupīšanā
Divi vīrieši, kas sestdien tika aizturēti saistībā ar Luvas aplaupīšanu, daļēji atzinuši savu vainu, norāda Francijas amatpersonas.
Pirms divām nedēļām Parīzē notika šokējoša laupīšana Luvras muzejā, kad četri laupītāji dienas gaismā iekļuva muzeja Apollona galerijā un nozaga dārgakmeņus, kuru kopējā vērtība sasniedza 88 miljonus eiro. Divi vīrieši, kas tika arestēti saistībā ar šo laupīšanu, daļēji atzinuši savu līdzdalību noziegumā. Pēc virknes izmeklēšanas un DNS analīzes tika noskaidrots, ka viņi bija tie, kuri ar elektroinstrumentiem iekļuva galerijā un nozaga Francijas kroņa dārgakmeņus.
Pēc arestiem prokurore Laure Bekū norādīja, ka, lai arī divi aizturētie atzinuši savu līdzdalību, nozagtie dārgakmeņi vēl nav atrasti, un ir iespējams, ka noziedznieku grupa ir lielāka, nekā sākotnēji domāts.
Pašreizējais izmeklēšanas process turpinās, un prokurore Bekū norādīja, ka izmeklētāji neizslēdz iespēju, ka nozagto dārgakmeņu saņēmēji varētu būt daļa no lielākas noziedznieku grupas. Luvras muzejs jau ir pastiprinājis drošības pasākumus, un daži no visvērtīgākajiem dārgakmeņiem ir pārvietoti uz Francijas Banku, kur tie tiks glabāti seifā.