Saistībā ar zādzību Luvras muzejā aizturēti divi vīrieši
Francijas policija aizturējusi divus vīriešus, kuri tiek turēti aizdomās par vairāk nekā 88 miljonus eiro vērtu dārglietu zādzību no Parīzes Luvras muzeja, ziņo Francijas mediji.
Saskaņā ar laikraksta "Le Parisien" informāciju abi aizturētie ir no Parīzes piepilsētas Sēnas-Sendenī. Viens no viņiem brīdī, kad tika aizturēts, esot gatavojies iekāpt lidmašīnā Šarla de Golla lidostā.
Zādzība notika pagājušajā svētdienā, kad četri bruņoti laupītāji, izmantojot elektriskos instrumentus, iekļuva muzejā un nozaga dārglietas.
Francijas tieslietu ministrs atzinis, ka muzeja drošības protokoli izgāzušies, radot valstij “briesmīgu reputāciju”.
Saskaņā ar mediju ziņoto, zagļi ieradās pie muzeja ap 9.30 no rīta, izmantojot mehānisku pacēlāju, lai piekļūtu balkonam pie Sēnas upes. Iekļuvuši ēkā, viņi piedraudēja apsargiem, lika tiem evakuēties un ar instrumentiem izgrieza stiklu vitrīnās, kurās atradās dārglietas.
Pēc sākotnējiem datiem, vienā no trim galerijas telpām vispār nebija videonovērošanas kameru, kas ļāvis zagļiem darboties brīvi. Visa operācija ilgusi vien četras minūtes — 09.38 viņi jau bija aizbēguši ar diviem motorolleriem, kas atradās ārā pie muzeja.
Abi aizdomās turamie, kuri policijai jau iepriekš bijuši zināmi par zādzībām, tika aizturēti sestdienas vakarā.
Francijas amatpersonas paziņojušas, ka pēc notikušā pastiprināta drošība visās kultūras iestādēs valstī.