Francijā garnadži aptīrījuši vēl vienu muzeju, no dārgumiem šķīries Didro muzejs
Francijā naktī uz pirmdienu apzagts vēl viens muzejs, noziedzniekiem piesdavinoties gandrīz 2000 zelta un sudraba monētu, trešdien paziņojušas varasiestādes. Augšmarnas departamentā apzagts Denī Didro Apgaismības nams (Maison des Lumières Denis Diderot).
Jau ziņots, ka svētdien no rīta tika apzagta Luvra, aktualizējot jautājumu par drošības problēmām Francijas muzejos.
Sākotnējā izmeklēšana liecina, ka Denī Didro Apgaismības namā zagļi savu laupījumu izvēlējās ļoti prasmīgi un precīzi.
Kopš septembra sākuma Francijā apzagti vairāki muzeji. Visas zādzības veiktas pēc viena modeļa un bijušas mērķētas uz sevišķi vērtīgiem objektiem, piemēram, dārglietām, monētām vai priekšmetiem ar lielu vēsturisko vērtību. Pagaidām nav skaidrs, vai šīs zādzības ir savstarpēji saistītas.
Luvrā nolaupītie dārgumi
Varas iestādes ziņo, ka zagļi, kuri aizvadītajā dienā 7 minūšu laikā aplaupīja Luvru, nolaupījuši dārgumus vairāku desmitu miljonu eiro vērtībā. ...
Oktobra vidū Žaka Širaka muzejs Saranā, Korēzas departamentā, tika aplaupīts divreiz 48 stundu laikā. Muzejā glabājas aptuveni 5000 dāvanu, ko Širaks saņēma, būdams Francijas prezidents.
Septembrī divu nedēļu laikā tika apzagts porcelāna muzejs Limožā un Nacionālai Dabas vēstures muzejs Parīzē.
Limožā tika nozagti trīs ķīniešu porcelāna priekšmeti, kas klasificēti kā nacionālie dārgumi ar kopējo vērtību 6,5 miljoni eiro.
Nacionālā Dabas vēstures muzejā nozagts zelts 1,5 miljonu eiro vērtībā. Izmeklēšanas ietvaros Barselonā tika aizturēta 24 gadus veca ķīniete. Pagaidām nav skaidrs, vai viņa pastrādāja zādzību viena pati vai arī kopā ar līdzdalībniekiem.
Taču visskandalozākā no pēdējā laika zādzībām, protams, bija svētdienas notikums Luvrā. Zagļi gaišā dienas laikā pāris minūtēs nozaga deviņas kroņa dārglietas, no kurām viena vēlāk tika atrasta pie muzeja. Zagļi acīmredzot to pazaudēja bēgšanas laikā. Nozagto priekšmetu vērtība tiek lēsta uz 88 miljoniem eiro, tomēr aplēses naudā, protams, neatklāj nozagto dārglietu vēsturisko vērtību Francijai.