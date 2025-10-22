Luvrā nolaupītie dārgumi
Varas iestādes ziņo, ka zagļi, kuri aizvadītajā dienā 7 minūšu laikā aplaupīja Luvru, nolaupījuši dārgumus vairāku desmitu miljonu eiro vērtībā. ...
Pēc dārglietu zādzības Luvra atkal atvērta apmeklētājiem
Trešdienas rītā apmeklētājiem durvis atkal vērusi Luvra, kas bija slēgta kopš svētdienas rītā notikušās dārglietu zādzības.
No plkst. 9, kas ir ierastais muzeja darba laiks, pasaulslavenajā muzejā sāka ieiet pirmie apmeklētāji, lai gan muzejs paziņoja, ka Apollo galerija, kurā svētdien notika zādzība, paliek slēgta.
No Luvras svētdien tika nozagti deviņi priekšmeti, no kuriem viens - imperatores Eiženijas kronis - vēlāk tika atrasts netālu no muzeja. Zagļi acīmredzot to pazaudēja bēgšanas laikā. Kronis, ko rotā 1354 dimanti un 56 smaragdi, zādzības laikā tika bojāts.
Zagļiem izdevās aizbēgt ar astoņiem priekšmetiem, kas datēti ar 19. gadsimtu, tai skaitā smaragdu un dimantu kaklarotu, ko Napoleons dāvināja savai otrajai sievai Marijai Luīzei.
Tika nozagta arī diadēma, kas reiz piederēja imperatorei Eiženijai un kas rotāta ar gandrīz 2000 dimantu, un kaklarota, kas reiz piederēja pēdējai Francijas karalienei Marijai Amālijai. Kaklarota inkrustēta ar astoņiem safīriem un 631 dimantu, teikts Luvras tīmekļa vietnē.
Francijas iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess iepriekš norādīja, ka zādzība ilga septiņas minūtes un to, visticamāk, pastrādāja pieredzējusi komanda, iespējams, ārzemnieki.
Francijas prezidents Emanuels Makrons solījis, ka tiks darīts viss iespējamais, lai notvertu zagļus un atgūtu no Luvras nozagtos dārgumus.
Nozagto dārglietu vērtība tiek lēsta 88 miljonu eiro apmērā, otrdien pavēstīja Parīzes prokurore Laura Beko, norādot, ka aplēses naudā neatklāj nozagto dārglietu vēsturisko vērtību Francijai.