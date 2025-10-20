Vai tas bija slepens vēstījums? ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets tikšanās laikā ar Zelenski valkā kaklasaiti Kievijas karoga krāsās
Piektdien, 17. oktobrī, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Baltajā namā tikās a ASV prezidentu Donaldu Trampu. Kamēr galvenais sarunu temats bija ASV tālās darbības raķešu "Tomahawk" nosūtīšana Ukrainai, ko Tramps tā arī neapstiprināja, daudzi uzskata, ka slēptu vēstījumu nesusi ASV aizsardzības ministra Pīta Hegseta kaklasaite.
Jau ziņots, ka piektdien tika Vašingtonā Baltā nama saimnieks Donalds Tramps tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kur abi valstu līderi pārrunāja virzīšanos uz miera panākšanu Ukrainā. Vairāki mediji norāda, ka tišanās izvērtās saspringta un tieša — abu sarunu tonis bija rezervēts, vietām pat neērts, un to noskaņu raksturoja norūpēta diplomātiska spriedze.
Sarunu gaitā izplēnēja Zelenska un ukraiņu cerības saņemt no ASV tālās darbības raķetes "Tomahawk", ko ASV prezidents iepriekš bija apsvēris Ukrainai nosūtīt. Tramps vēlāk atzina, ka atkāpies no šī plāna pēc tālruņa sarunas ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. Vairāki mediji šo soli nodēvēja par "Trampa piekāpšanos Putinam", jo Krievijas vadonis iepriekš sacīja, ka raķešu nosūtīšana "iedragās ASV attiecības ar Krieviju".
Tikmēr diplomātisku skandālu izraisījusi ASV aizsardzības ministra Pīta Hegseta kaklasaite, ko viņš tikšanās laikā ar Zelenski nēsāja. Kaklasaite bija baltā zilā un sarkanā krāsā un daudzi sociālo tīklu lietotāji norādīja, ka kaklasaite ir Krievijas karoga krāsās un esot "slepens vēstījums" Krievijai.
Pēc tikšanās Putina īpašais sūtnis Kirils Dmitrijevs Hegseta foto pārpublicēja, ierakstam pievienojot Krievijas karoga emocijzīmi. Bet ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss centās savu kolēģi aizstāvēt, norādot: “Varbūt viņš vienkārši nēsāja Amerikas krāsas?"
Tomēr vairums sociālo tīklu lietotāju Vensa komentāram oponēja, norādot, ka gadījumā, ja kaklasaite patiešām simbolizētu ASV karogu, tajā būtu jābūt zvaigznēm vai dizainam būtu jābūt citādākam. Turklāt tādās iepirkšanās vietnēs kā "Zazzle", u.c., pārdošanā pieejami identiski kaklasaites modeļi ar nosaukumu: “Russian plain flag tie” jeb "Krievijas karoga kaklasaite".
Jau ziņots, ka ASV prezidents Donalds Tramps gatavojas tikties ar Vladimiru Putinu Kremlim draudzīgajā Budapeštā. Konkrētu iespējamās tikšanās datumu Tramps medijiem nav minējis, taču ceturtdien paziņoja, ka sarunas laikā ar Krievijas vadoni esot panākts "liels progress". Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka būtu gatavs Budapeštā ar Trampu un Putinu tikties.