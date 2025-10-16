Tramps atkal tiksies ar Putinu, šoreiz Kremlim draudzīgajā Ungārijā
ASV prezidents Donalds Tramps gatavojas tikties ar Vladimiru Putinu Budapeštā, pēc telefonsarunas ar Krievijas diktatoru ceturtdien paziņoja Baltā nama saimnieks.
Konkrētu iespējamās tikšanās datumu Tramps neminēja, taču paziņoja, ka sarunas laikā esot panākts "liels progress".
Sociālās saziņas vietnēs viņš izteicās, ka tikšanās Budapeštā ļaušot noskaidrot, vai "vai mēs varam izbeigt šo bēdīgo karu starp Krieviju un Ukrainu". Jāpiebilst, ka Viktora Orbāna vadītā Ungārija ir viena no galvenajām Krievijas sabiedrotajām Eiropas Savienībā un NATO.
Pirms Trampa un Putina tikšanās nākamnedēļ ar Krievijas pārstāvjiem tiksies ASV valsts sekretārs Marks Rubio.
15. augustā Tramps Putinu jau uzņēma Aļaskā, kļūstot par pirmo Rietumu līderi, kurš pēc Krievijas invāzijas Ukrainā 2022. gada 24. februārī nolēmis ne tikai tikties ar agresorvalsts diktatoru, bet viņa priekšā izklāt sarkano paklāju. Kā daudzi prognozēja, toreiz nekādu piekāpšanos Tramps nesaņēma, tieši otrādi, Krievija kopš tā laika vēl intensīvāk uzbrūk Ukrainas civilobjektiem. Kopš Trampa atgriešanās Baltajā namā 20. janvārī ASV augsta ranga amatpersonas regulāri tiekas ar Krievijas pārstāvjiem.