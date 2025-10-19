Zelenskis paziņo, ka ir gatavs tikties ar Putinu Budapeštā
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicinājis ASV prezidentu Donaldu Trampu ieņemt stingrāku nostāju pret Krievijas līderi Vladimiru Putinu, uzsverot, ka ir gatavs pievienoties abu līderu gaidāmajai tikšanās reizei Budapeštā. Par to Zelenskis sacīja intervijā NBC News raidījumā “Meet the Press”.
Zelenskis atzina, ka Trampam vajadzētu izdarīt uz Putinu vēl lielāku spiedienu nekā uz “Hamas”, ar ko Tramps nesen panācis uguns pārtraukumu Gazā. “Putins ir līdzīgs, tikai daudz spēcīgāks par Hamas,” norādīja Zelenskis, piebilstot, ka Krievijas armija ir viena no lielākajām pasaulē, tāpēc nepieciešams vēl lielāks spiediens.
Ukrainas līderis bija cerējis, ka šā spiediena daļa būs ASV tālās darbības “Tomahawk” raķešu piegāde Ukrainai, kas ļautu trāpīt dziļi Krievijas teritorijā. Tramps iepriekš publiski pieļāva šādu iespēju, taču pēc tikšanās ar Zelenski Baltajā namā — dienu pēc telefonsarunas ar Putinu — atturējās dot konkrētu apstiprinājumu. Zelenskis sacīja, ka “ir labi, ka Tramps neteica "nē", bet šobrīd vēl nav pateicis "jā".”
Putins brīdinājis, ka “Tomahawk” raķešu piegāde Ukrainai būtu “jauns eskalācijas posms”, bet Zelenskis uzskata, ka Krievijas līderis tieši no tā baidās: “Viņš patiešām baidās, ka ASV varētu tās mums piegādāt.”
Tramps pēc sarunas ar Putinu paziņoja, ka plāno tikties ar viņu Budapeštā, lai turpinātu sarunas par kara izbeigšanu. Zelenskis, lai gan Putinu nosaucis par “teroristu”, paudis gatavību piedalīties sarunās un uzsvēris, ka taisnīgs un ilgstošs miers nav iespējams bez Ukrainas līdzdalības: “Kā var runāt par mieru bez mums?”
Zelenskis piebilda, ka ir gatavs doties uz Budapeštu, ja Tramps viņu uzaicinās. Iepriekšējie mēģinājumi sarīkot šādu tikšanos bija neveiksmīgi — Krievija atteicās no ASV iniciatīvas.
Tikmēr Krievijas armija pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, izraisot plašus elektroapgādes traucējumus, kamēr Ukraina atbild ar triecieniem Krievijas energoobjektiem. “Mēs šo karu nezaudējam, un Putins to neuzvar,” sacīja Zelenskis, norādot, ka Krievija pastiprina gaisa triecienus, jo tās pozīcija frontē ir vāja.
Pēc tikšanās ar Zelenski Tramps sociālajos tīklos aicināja abas puses “apstāties tur, kur tās ir”, un “izbeigt slepkavošanu, panākot vienošanos”.
Krievija šobrīd kontrolē aptuveni 19% Ukrainas teritorijas, tostarp plašas teritorijas valsts austrumos un dienvidos. Uz jautājumu, vai viņš būtu gatavs atdot daļu teritoriju, lai izbeigtu karu, Zelenskis atbildēja: “Ja gribam panākt mieru diplomātiski, mums jāsaglabā savas pozīcijas un neko papildus Putinam nedrīkst dot.”
Mieram jātop “klusumā — ne zem raķetēm un droniem,” viņš uzsvēra, piebilstot, ka joprojām tic iespējamai kara izbeigšanai: “Ja Dievs dos, Tramps to var paveikt.”