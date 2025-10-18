Zelenskis: “Putins mani ienīst. Es viņu arī ienīstu”
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis preses brīfingā pēc sarunām ar ASV prezidentu Donaldu Trampu Baltajā namā paziņoja, kā jūtas pret Vladimiru Putinu.
“Putins mani ienīst. Viņš cenšas mūs nogalināt, būtu savādi, ja es justos pretēji. Es jūtos pret Putinu tā, kā viņš jūtas pret mani,” sacīja Ukrainas prezidents.
Zelenskis norādīja, ka runa nav par jūtām: “Ukraiņiem viņš ir ienaidnieks, un, protams, mēs ienīstam savu ienaidnieku.”
17. oktobrī slēgtā sanāksmē Baltajā namā ASV un Ukrainas prezidenti apsprieda potenciālo “Tomahawk” raķešu piegādi Kijivai. Preses brīfingā Zelenskis sacīja, ka pēc tikšanās puses vienojušās šo tēmu publiski nekomentēt. Ukrainas prezidents uzsvēra, ka pašlaik galvenais jautājums ir uguns pārtraukšana un sarunu sākšana par teritorijām.
Tramps preses priekšā neparādījās, taču sociālajā tīklā “Truth Social” viņš rakstīja: “Ir laiks pārtraukt slepkavošanu un noslēgt vienošanos! Asiņu ir izliets pietiekami… Lai abas puses pasludina uzvaru, un lai vēsture izlemj!”