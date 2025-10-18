Tramps: "Krievijai un Ukrainai vajadzētu apstāties un izbeigt karu"
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien aicināja Krieviju un Ukrainu "apstāties" un izbeigt karu, sakot, ka ir izliets pietiekami daudz asiņu.
"Viņiem vajadzētu apstāties, kur viņi ir," Tramps rakstīja savā sociālo mediju platformā "Truth Social" pēc tikšanās Baltajā namā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Tramps nepieminēja spārnotās raķetes "Tomahawk", kuras Ukraina bija lūgusi savai aizsardzībai pret Krievijas uzbrukumiem, lai gan šo jautājumu bija plānots apspriest abu prezidentu tikšanās laikā. ASV nostāja šajā jautājumā vēl ir neskaidra.
"Lai abas [valstis] paziņo par [savu] uzvaru, lai vēsture izlemj!" rakstīja Tramps, piebilstot, ka ir laiks izbeigt nogalināšanu un panākt vienošanos.
"Vairs nekādas apšaudes, vairs nekādas nāves, vairs nekādas lielu un neilgstpējīgu naudas summu tērēšanas," rakstīja Tramps.
Atbildot uz reportieru jautājumu par Trampa izteikumiem, Zelenskis piekrita, sakot: "Prezidentam ir taisnība un mums jāapstājas, kur mēs esam. Ir svarīgi apstāties, kur mēs esam, un tad runāt."
"Abām pusēm jāapstājas un, starp mums runājot, tas ir Putina ziņā. Mēs nesākām šo karu," piebilda Zelenskis, pieminot Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Tramps ir mēģinājis būt par vidutāju karā starp Krieviju un Ukrainu. Viņš ceturtdien sacīja, ka plāno tikties ar Putinu Budapeštā "iespējams, nākamo divu nedēļu laikā".