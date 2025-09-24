"Tramps atkal nonācis alternatīvā realitātē" - pēkšņais pavērsiens Ukrainas jautājumā sanikno Medvedevu
Krievijas bijušais prezidents un pašreizējais Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs reaģējis uz ASV prezidenta Donalda Trampa straujo pagriezienu Ukrainas jautājumā.
Savā "Telegram" kanālā šis pretrunīgi vērtētais politiķis paziņoja, ka ASV līderis, iespējams, ir "nonācis alternatīvā realitātē", taču tic, ka "Tramps atgriezīsies", vēsta "Unian".
"Tramps atkal nonācis alternatīvā realitātē un izteica virkni politisku burvestību par tēmu "Cik vāja ir Krievija"... Šajā realitātē viss ir citādi. Kijiva uzvar, Krievija ir sadragāta gabalos, "banderovcu" Ukrainas ekonomika pārliecinoši aug, pateicoties saviem resursiem. Šajā realitātē laimīgi un jau ilgi dzīvo Trampa priekšgājēji - Obama un Baidens. Bet Tramps nav tāds! Nešaubos - viņš atgriezīsies. Viņš vienmēr atgriežas," augstprātīgi paziņoja Medvedevs.
Viņš prognozē, ka pēc dažām dienām Tramps piedāvās Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim "parakstīt kapitulāciju vai aizlidot uz Marsu kopā ar Masku", kuram viņš piedevis.
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ANO samita kuluāros. Pēc tikšanās Tramps izteicies, ka Ukraina, saņemot Eiropas Savienības un NATO atbalstu, ir spējīga atgūt visu savu valsti tās sākotnējās robežās. Viņš norāda, ka ar pacietību, laiku un finansiālu palīdzību no Eiropas un īpaši NATO, sākotnējo robežu atjaunošana ir reāla iespēja.
Tramps kritizēja Krievijas karu Ukrainā, norādot, ka tas tiek vadīts bezjēdzīgi jau trīsarpus gadus, lai gan īsta militāra valsts to būtu spējusi uzvarēt mazāk nekā nedēļas laikā. "Tas padara Krieviju par "papīra tīģeri"," viņš teica.