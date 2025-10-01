"Muļķis, kurš strādā Putina labā" - Medvedevs atteicies ticēt tam, kā Tramps izrīkojies pret Krieviju
Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs apšaubīja, ka ASV prezidents Donalds Tramps būtu nosūtījis vairākas kodolzemūdenes pie Krievijas krastiem.
"Kā mēdz teikt, ir grūti atrast melnu kaķi tumšā istabā, īpaši, ja tā tur nemaz nav," Medvedevs rakstīja savā profilā sociālajā tīklā "X".
Viņš publicēja šo ierakstu pēc Trampa uzrunas ASV armijas ģenerāļiem un admirāļiem. Tajā Baltā nama vadītājs norādīja, ka "aizsardzības nolūkos" nosūtījis "vienu vai divas zemūdenes pie Krievijas krastiem", reaģējot uz "kādu muļķi, kas strādā Putina labā", kurš sācis draudēt ASV ar kodolieročiem.
"Mēs nevaram atļaut, ka cilvēki mētājas ar šo vārdu (kodolieroči) uz visām pusēm," uzsvēra Tramps. Viņš arī pauda ASV pārākumu, paziņojot, ka valsts "par 25 gadiem apsteidz Krieviju un Ķīnu zemūdeņu būvniecības tehnoloģiju attīstībā".
Konflikts starp Trampu un Medvedevu uzliesmoja vasarā. Toreiz Medvedevs asi kritizēja Trampa ultimātu, kurā viņš deva Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam 50 dienas, lai izbeigtu karu Ukrainā. Pēc tam Tramps nosauca Medvedevu par "neizdevušos Krievijas eksprezidentu" un aicināja viņu "pārdomāt, ko runā".
Medvedevs Trampa reakciju nosauca par "nervozu", piebilstot, ka "Krievijai ir taisnība un tā turpinās iet savu ceļu". Viņš arī aicināja ASV prezidentu atcerēties, cik bīstama var būt "dabā neeksistējošā "Mirušā roka"" - automatizētā kodolatbildes sistēma "Perimetrs", kas tika izstrādāta PSRS gadījumā, ja valsts vadība tiktu iznīcināta.
Augusta sākumā Tramps paziņoja, ka devis pavēli armijai izvietot divas kodolzemūdenes "atbilstošos reģionos" gadījumam, ja Medvedeva draudi pārsniegtu sociālo tīklu retorikas robežas.
Drīz pēc tam Tramps paziņoja, ka ASV ir pilnībā gatava iespējamam kodolkonfliktam ar Krieviju. Pēc šiem izteikumiem Medvedevs faktiski pārtrauca pieminēt Trampu savos ierakstos sociālajos tīklos, raksta "The Moscow Times".