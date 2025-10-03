/Ilustratīvs attēls/.
Pasaulē
Šodien 16:24
Virs Beļģijas karabāzes manīti 15 bezpilota lidroboti
Naktī uz piektdienu Beļģijā virs Elzenbornas karabāzes, kas atrodas Ljēžas provinces austrumos netālu no robežas ar Vāciju, manīti 15 lidroboti, ziņo Flandrijas sabiedriskā raidorganizācija VRT.
Beļģijas Aizsardzības ministrija šīs ziņas apstiprinājusi un paziņojusi, ka notikušais tiek izmeklēts. Elzenbornas karabāze ir mācību poligons, kur cita starpā notiek šaušanas mācības.
Lidroboti tika pamanīti nejauši, jo šobrīd bāzē notiek bezpilota lidaparātu meklēšanas sistēmas izmēģinājumi. Saskaņā ar sākotnējām ziņām lidroboti no Beļģijas pārlidojuši pār robežu uz Vāciju, kur tos policija pamanījusi Dīrenē.
No kurienes lidroboti ielidojuši Beļģijā, pagaidām nav zināms.