Putins absurdā veidā komentē savu dronu iekļūšanu Eiropā
Diskusijas laikā forumā "Valdajs" 2. oktobrī Krievijas diktators Vladimirs Putins ar smaidu reaģēja uz jautājumu par Krievijas dronu iekļūšanu Eiropas teritorijā.
Moderators viņu uzrunāja ar vārdiem: "Vladimiri Vladimirovič, kāpēc jūs uz Dāniju sūtāt tik daudz dronu?" Uz ko Krievijas diktators, pasmaidot, atbildēja: "Vairs nesūtīšu."
Pēc tam viņš pārgāja uz absurdām pārdomām, salīdzinot situāciju ar novērojumiem par neidentificētiem lidojošiem objektiem. Norāde bija skaidra - diktators plāno turpināt savas provokācijas un palaist bezpilota lidaparātus "katru dienu".
"Tur cilvēki izklaidējas, kā reiz izklaidējās par neidentificētajiem lidojošajiem objektiem, NLO. Nu, tur ir tik daudz dīvaiņu, tāpat kā pie mums... Tagad viņi laidīs tos katru dienu. Nu, tad lai arī ķer. Bet, ja nopietni - mums pat nav tādu dronu, kas spētu aizlidot līdz Lisabonai. Ir noteikta rādiusa ierobežojums, bet galvenais - tur nav mērķu," sacīja Putins.
Šādi izteikumi izklausās ciniski uz pieaugošo draudu fona. Pēdējās nedēļās vairākas NATO valstis ir fiksējušas Krievijas bezpilota lidaparātu lidojumus savā gaisa telpā. Bīstamākais gadījums notika Polijā, kur Krievija nosūtīja gandrīz divus desmitus triecien-drons. Lai tos pārtvertu, NATO bija spiesta pacelt gaisā iznīcinātājus.
Pēc šī incidenta Krievijas droni tika novēroti arī citās valstīs: Vācijā, Dānijā, Norvēģijā un vairākās kaimiņvalstīs. Pastāv pieņēmums, ka daļa šo dronu palaišanas tiek veikta no tā sauktā "ēnu flotes", kuru Maskava izmanto, lai apietu sankcijas, vēsta "Dialog.ua".
Eksperti norāda, ka Kremlis apzināti palielina spriedzi, izmantojot dronus kā spiediena instrumentu pret Rietumu sabiedrotajiem. Lai arī uzbrukumi pagaidām nav pārauguši tiešos triecienos pa NATO valstu teritoriju, šāds scenārijs var kļūt par nākamo soli hibrīdkara ietvaros, ko Putins īsteno pret Rietumiem.