Minhenes lidostā atcelti reisi dronu dēļ.
Pasaulē
Šodien 07:26
Trauksme Minhenes lidostā - dronu dēļ slēdz skrejceļus
Minhenes lidostā ceturtdienas vakarā tika atcelti aptuveni 20 avioreisi dronu dēļ, kas bija redzēti tās tuvumā, piektdienas rītā paziņoja Vācijas policija.
Vairāki cilvēki ziņoja, ka ir redzējuši dronu netālu no lidostas, un vēlāk tika ziņots par redzētu dronu virs lidostas teritorijas. Sākotnēji nebija skaidrs, vai tur bija viens vai vairāki droni.
Policija paziņoja, ka piesardzības apsvērumu dēļ ceturtdienas vakarā tika slēgti lidostas skrejceļi.
After reported drone sightings over Munich Airport earlier this evening the airport remains closed until 0259 UTC this morning. 14 flights were diverted. https://t.co/CFDGoduFWa pic.twitter.com/b5hwFI4xVZ— Flightradar24 (@flightradar24) October 3, 2025
Bavārijas federālās zemes un Vācijas federālās policijas virsnieki pārmeklēja rajonu, lai atrastu dronus un aizdomīgas personas, bet neko neatrada. Meklēšanā tika izmantots arī policijas helikopters.