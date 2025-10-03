Trauksme Minhenes lidostā – dronu dēļ slēdz skrejceļus
foto: scanpix
Minhenes lidostā atcelti reisi dronu dēļ.
Trauksme Minhenes lidostā - dronu dēļ slēdz skrejceļus

Minhenes lidostā ceturtdienas vakarā tika atcelti aptuveni 20 avioreisi dronu dēļ, kas bija redzēti tās tuvumā, piektdienas rītā paziņoja Vācijas policija.

Vairāki cilvēki ziņoja, ka ir redzējuši dronu netālu no lidostas, un vēlāk tika ziņots par redzētu dronu virs lidostas teritorijas. Sākotnēji nebija skaidrs, vai tur bija viens vai vairāki droni.

Policija paziņoja, ka piesardzības apsvērumu dēļ ceturtdienas vakarā tika slēgti lidostas skrejceļi.

Bavārijas federālās zemes un Vācijas federālās policijas virsnieki pārmeklēja rajonu, lai atrastu dronus un aizdomīgas personas, bet neko neatrada. Meklēšanā tika izmantots arī policijas helikopters.

