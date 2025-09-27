Pusotrs miljons britu parakstās pret "digitālo kontroli"
Vairāk nekā 1,5 miljoni cilvēku parakstījuši petīciju, aicinot Lielbritānijas valdību atteikties no ieceres ieviest digitālās identifikācijas kartes.
Kā vēstīts, premjerministrs Kīrs Stārmers piektdien paziņoja, ka valdība līdz 2029.gadam ieviesīs digitālās identifikācijas kartes (ID), kas būs obligātas, lai varētu strādāt Lielbritānijā.
"Mūsuprāt, tas būs solis uz masu uzraudzību un digitālo kontroli," teikts petīcijā, piebilstot, ka nevienu nedrīkst spiest reģistrēties valsts kontrolētā ID sistēmā.
Sestdienas rītā petīcijas parakstītāju skaits sasniedza 1 564 000.
Petīcijas, kuras parlamenta petīciju tīmekļa vietnē paraksta vismaz 100 000 pilsoņu, izskata parlamenta Petīciju komiteja, taču tas negarantē, ka tā tiks nodota debatēm parlamentā.
Valdības ieceri nosodījis arī nacionālkonservatīvās partijas "Reform UK" (Reformēt Apvienoto Karalisti) līderis Naidžels Farāžs, norādot, ka tā būšot "pretbritu karte".
"Leiboristu valdības plāns uzspiest visiem pieaugušajiem digitālās ID kartes nav nekāda sakara ar nelegālo imigrāciju. Taču tas dos valstij lielāku varu kontrolēt britu tautu," komentārā laikrakstā "Daily Express" raksta Farāžs.
Valdība iepriekš norādījusi, ka ID būs nepieciešama vienīgi, lai pierādītu savas tiesības strādāt Lielbritānijā un ka tas ļaušot ierobežot nelegālo imigrāciju.
Tomēr premjerministra galvenais sekretārs Darens Džonss pieļāvis iespēju, ka digitālajai ID nākotnē var būt daudz plašāks pielietojums.
"Ja mēs iedarbināsim šo digitālo ID sistēmu un sabiedrība mūs atbalstīs, tā kļūs par modernas valsts pamatu un ļaus nākotnē veikt patiesi pārsteidzošu sabiedrisko pakalpojumu reformu," norādīja Džonss.