Tramps parādījis, ka vēlas atbalstīt Ukrainu līdz pašam galam, saka Zelenskis
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis reaģēja uz ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojumu, ka Ukraina varētu atgūt savas teritorijas ar Eiropas Savienības (ES) atbalstu.
Jau ziņots, ka Donalds Tramps otrdien tikās ar Volodimiru Zelenski ANO samita kuluāros. Pēc tikšanās Tramps izteicās, ka Ukraina, saņemot ES un NATO atbalstu, ir spējīga atgūt visu savu valsti tās sākotnējās robežās. Viņš norādīja, ka ar pacietību, laiku un finansiālu palīdzību no Eiropas, un īpaši NATO, sākotnējo robežu atjaunošana ir reāla iespēja.
Zelenskis kanālam “Fox News” atzina, ka bija "mazliet" pārsteigts, to dzirdot.
“Es esmu pārliecināts par maniem cilvēkiem, par manu armiju, un es esmu pārliecināts par ASV atbalstu. Bet prezidents Tramps bija ļoti pozitīvs, runājot par šo jautājumu, un viņš parādīja, ka vēlas atbalstīt Ukrainu līdz pašam galam. Tāpēc mēs saprotam, ka tagad mēs esam gatavi pabeigt šo karu pēc iespējas ātrāk. Un viņš to vēlas, un es to vēlos, un mūsu cilvēki to vēlas. Bet viņš saprot, ka Putins nevēlas [to],” viņš teica.
Baltais nams vēlāk citēja ASV prezidenta teikto par Zelenski: “Viņš ir drosmīgs cilvēks, un viņš lieliski cīnās.”