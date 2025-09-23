"Es ticu - Ukraina var atkarot visas savas zemes!" Tramps pēc tikšanās ar Zelenski apstulbina pasauli ar pēkšņiem paziņojumiem
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ANO samita kuluāros. Pēc tikšanās Tramps izteicies, ka Ukraina, saņemot Eiropas Savienības un NATO atbalstu, ir spējīga atgūt visu savu valsti tās sākotnējās robežās. Viņš norāda, ka ar pacietību, laiku un finansiālu palīdzību no Eiropas un īpaši NATO, sākotnējo robežu atjaunošana ir reāla iespēja.
Tramps kritizēja Krievijas karu Ukrainā, norādot, ka tas tiek vadīts bezjēdzīgi jau trīsarpus gadus, lai gan īsta militāra valsts to būtu spējusi uzvarēt mazāk nekā nedēļas laikā. “Tas padara Krieviju par "papīra tīģeri",” viņš teica.
Viņš arī uzsvēra, ka Krievijā iedzīvotāji saskaras ar benzīna trūkumu un citām ekonomiskajām problēmām, kas saistītas ar karu, kamēr Ukraina turpina stiprināt savu garu un spēkus. Tramps uzskata, ka šī ir īstā iespēja Ukrainai rīkoties un atgūt savu valsti. "Kad Maskavas iedzīvotāji un visi lielie pilsētu, ciemu un reģionu iedzīvotāji visā Krievijā uzzinās, kas patiesībā notiek šajā karā, sapratīs, ka gandrīz nav iespējams dabūt degvielu garo rindu dēļ, un saskarsies ar visām citām militārās ekonomikas problēmām, kur lielākā daļa līdzekļu tiek tērēta cīņai ar Ukrainu, kas ir ļoti apņēmīga un tikai kļūst spēcīgāka — Ukraina spēs atgūt savu valsti iepriekšējā veidolā un, kas zina, varbūt pat virzīties tālāk," teica Tramps.
ASV prezidents piebilda, ka ASV turpinās piegādāt ieročus NATO, lai aliansa ar tiem rīkotos pēc saviem ieskatiem.