GPS traucējumu dēļ Eiropas Komisijas prezidentes Leienas lidmašīna dramatiski nosēžas Bulgārijā. Kremlis reaģē uz apsūdzībām
Eiropas Komisijas (EK) prezidentes Urzula fon der Leienas vizīte Bulgārijā notikusi visnotaļ dramatiskos apstākļos, jo viņas lidmašīna svētdien nespēja normāli nolaisties valsts otrās lielākās pilsētas Plovdivas lidostā. Tā kā visā lidostas zonā nestrādāja GPS, pēc stundu ilgas riņķošanas virs lidostas pilots nolēma nosēdināt lidmašīnu rokas vadības režīmā, izmantojot papīra kartes, vēsta “Financial Times”.
“Mēs varam apstiprināt, ka notika GPS signāla traucēšana, taču lidmašīna nolaidās droši,” izdevumam “Politico” paziņoja Komisijas pārstāvja vietniece Arianna Podesta.
EK prezidente fon der Leiena pašlaik atrodas Eiropas Savienības “pierobežas valstu” turnejā, kas ietver Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju, Bulgāriju un Rumāniju, lai uzsvērtu Eiropas Savienības apņemšanos stiprināt aizsardzības un drošības spējas, ņemot vērā ilgstošo Krievijas agresiju Ukrainā. Visas minētās valstis, izņemot Bulgāriju un Rumāniju, robežojas ar Krieviju, taču Rumānija robežojas ar Krievijas pastāvīgi apšaudīto un bombardēto Ukrainu, bet Bulgārijas Melnās jūras piekraste ir pavisam tuvu karadarbības zonai. Zīmīgi, ka turnejā izlaistas divas citas Ukrainas ES kaimiņvalstis Slovākija un Ungārija, kas ieņem Krievijai draudzīgu un Ukrainai naidīgu nostāju.
Podesta piebilda, ka Komisija saņēmusi informāciju no Bulgārijas varas iestādēm, kas “aizdomās par šo klajo iejaukšanos tur Krieviju”. “Šis incidents vēlreiz parāda, cik aktuāls ir prezidentes pašreizējais brauciens uz pierobežas dalībvalstīm, kur viņa savām acīm redzējusi ikdienas draudus no Krievijas un tās starpniekiem,” viņa uzsvēra.
Leiena svētdien ieradās Bulgārijā, kur kopā ar premjerministru Rosenu Žeļazkovu apmeklēja munīcijas ražotni Sopotas pilsētā. Pēc tam viņa ar to pašu lidmašīnu pameta Plovdivu.
Pirms tam viņa Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu nodēvēja par “plēsoņu”, kuru var savaldīt tikai ar spēku. Savukārt Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs, piedaloties piemiņas pasākumos sakarā ar Otrā pasaules kara sākšanās gadskārtu, Krieviju nodēvēja par “ļaunuma impēriju, kas atkal skatās no austrumiem”.
GPS signālu traucēšana un viltošana liedz lidaparātiem izmantot navigācijas sistēmas, piemēram, ASV GPS vai Eiropas “Galileo”, vai arī izkropļo saņemto ģeogrāfisko informāciju. Šīs metodes arvien biežāk tiek izmantotas, lai traucētu civilās vai militārās operācijas. Eiropas valdības ir brīdinājušas par šāda veida tīšu iejaukšanos, norādot, ka Baltijas jūras reģionā tā konstatēta kopš 2022. gada, kad Krievija uzsāka invāziju Ukrainā, un pieprasījušas Eiropas Komisijai veikt pasākumus pret Krieviju un Baltkrieviju, norāda “Politico”. Arī Bulgārijas varas iestādes apstiprinājušas “Financial Times”, ka kopš 2022. gada reģionā strauji palielinājušies GPS signālu traucējumu gadījumi.
Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs šādas apsūdzības pret Krieviju komentēja ierasti. “Jūsu informācija ir nepareiza,” viņš paziņoja “Financial Times”.