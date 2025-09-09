"Viņi tur bāzējas pastāvīgi," Civilās aviācijas aģentūras direktors komentē, cik bīstama ir GPS signāla slāpēšana virs Baltijas
Civilā aviācija nav apzinātas GPS signālu traucēšanas mērķis, taču tā kļūst par blakus upuri. Ar šādām darbībām Krievija cenšas aizsargāties no Ukrainas dronu uzbrukumiem, komentējot situāciju ar Krievijas iejaukšanos satelītnavigācijas sistēmās, skaidro Latvijas Civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Gorodcovs.
"Tā ir jaunā realitāte, ar ko arvien biežāk saskaras aviokompānijas, kas lido virs Baltijas jūras," Latvijas Radio 4 raidījumā "Doma laukums" norādīja speciālists.
Ja 2024. gada jūlijā no pilotiem tika saņemti 14 šādi ziņojumi, tad šā gada jūlijā - jau 144. GPS signāli tiek vai nu traucēti, vai arī lidmašīnai tiek nosūtīts pavisam cits signāls, vēsta portāls "Lsm+".
"Visi traucējumi ir cilvēka radīti. Ir zināmi arī to avoti - tie nāk no Latvijas austrumu robežas. Otrs problēmu avots ir Kaļiņingradas apgabals, kur redzams, ka viņi tur bāzējas pastāvīgi. Turklāt virs Baltijas jūras var parādīties un pazust traucējumi, ko mēs saistām ar tā saukto "ēnu floti"," norāda Gorodcovs.
Cik tas ir bīstami? Speciālists uzsver, ka ietekmēta tiek satelītu navigācijas sistēma, kas balstās uz GPS. "Lielie gaisa kuģi ir aprīkoti ar klasiskajām navigācijas sistēmām, kas arī ir galvenās. GPS sistēma ir precīzāka, tāpēc to biežāk izmanto. Taču tās atteice nerada smagas sekas. Pirms jaunajām satelītnavigācijas sistēmām arī taču lidoja."
Tomēr Baltijas gaisa satiksmes dispečeri jau konstatējuši divus piespiedu nosēšanās gadījumus Tartu lidostā. Plašu rezonansi izraisīja arī pārtrauktais reiss, kurā atradās Eiropas Komisijas vadītāja Urzula fon der Leiena.
"Citus šādus gadījumus es nezinu. No vienas puses, nevar teikt, ka tā būtu tieša lidojumu drošības apdraudējuma situācija. Taču, no otras puses, tendence ir pieaugoša. Un nākotnē tas var radīt drošības problēmas. Katrā ziņā - tas nav normāli, ka ir par vienu navigācijas sistēmu mazāk," secina Gorodcovs.
Civilās aviācijas aģentūrā (CAA) norāda, ka ICAO ir paudusi nopietnas bažas par no Krievijas nākošajiem GNSS signālu traucējumiem, kas rada tiešus draudus starptautisko lidojumu drošībai un drošumam.
Šie traucējumi ietekmē globālās navigācijas sistēmas, kas tiek izmantotas gaisa satiksmē, un to ietekme īpaši izpaužas virs Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas. Traucējumi tiek radīti lidojumos uz un no šo valstu lidlaukiem, kā arī tranzīta lidojumos starp Eiropu un Āziju, norāda aģentūrā.
Vienlaikus ICAO padome uzsvērsi, ka šādas darbības ne tikai pārkāpj Čikāgas konvenciju, bet arī demonstrē acīmredzamu starptautisko tiesību ignorēšanu. Tādējādi ICAO ir uzdevusi Krievijai 30 dienu laikā sniegt paskaidrojumu par to, kādi pasākumi veikti situācijas pārtraukšanai.
Ja tas netiks izdarīts, jautājums tiks nodots izskatīšanai ICAO Asamblejā kā iespējamais starptautisko tiesību pārkāpums, norāda CAA pārstāvji.