Gaisa telpas slēgšana: Latvijas bruņotie spēki gatavi reaģēt uz jebkādiem apdraudējumiem
Trešdienas notikumi Polijā liecina, ka šādi apdraudējumi var turpināties, preses konferencē par situāciju Latvijas gaisa telpā sacīja Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns.
Viņš gan uzsvēra, ka Latvijas austrumos ir aktīva pretgaisa aizsardzības operācija un bruņotie spēki ir gatavi uzraudzīt gaisa telpu.
Komentējot lēmumu līdz 18.septembra vakaram slēgt Latvijas gaisa telpu austrumu pierobežā, Pudāns norādīja, ka šāds solis ir nepieciešams, lai uzlabotu pretgaisa spēku spēju rīkoties vajadzības gadījumā. Pēc nedēļas tiks vērtēts, vai gaisa telpu atvērt, vai tomēr paturēt to slēgtu.
Jau vēstīts, ka naktī uz trešdienu Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti. Polijas premjerministrs Donalds Tusks pavēstīja, ka valsts gaisa telpa pārkāpta 19 reizes un ka notriekti vismaz trīs lidroboti.
“Polijas notikums satricinājis arī mūs, vakar Nacionālās drošības padomes sēdē apspriedāmies, kas mums būtu jādara, un šodien Nacionālie Bruņotie spēki paziņoja, ka slēdz gaisa telpu. Bet tas ir pierobežā, tā ka Airbaltic lidmašīnas lidos, nav jāsatraucas,” ceturtdien intervijā TV24 norādīja premjere Evika Siliņa.
“Mums ir pastiprināta gaisa aizsardzība pierobežā, mums ir izvietotas mobilās gaisa aizsardzības vienības, ir īpaši radari pierobežā. Protams, pilnībā mēs nevaram nosegt gaisa telpu, tas nav iespējams, bet mēs arī budžetā esam paredzējuši papildus sensoru iegādi, lai būtu gudrāki un spējīgāki reaģēt un dažādiem izaicinājumiem. Realitāte ir tāda, ka Krievija karo ar Ukrainu, un mums jābūt gataviem, ka droni var lidot.”