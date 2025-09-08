Neparastas karaspēka kustības: Putins varētu uzbrukt NATO "Ahilleja papēdim"
Lielbritānijas izlūkdienesta virsnieks Filips Ingrams neizslēdz, ka Putins varētu mēģināt nogriezt Baltijas valstis no Polijas, uzbrūkot Suvalku koridoram.
Suvalku koridors vienmēr ir uzskatīts par NATO "Ahilleja papēdi", ziņo "The Sun". Šis koridors atrodas starp Poliju un Lietuvu un ir līdz pat 100 km garš. Vienlaikus tas atrodas arī tiešā Baltkrievijas un Kaļiņingradas apgabala tuvumā.
Ingrams uzsvēra, ka tagad mēs varam redzēt Krievijas militārās klātbūtnes pieaugumu gan Kaļiņingradas apgabalā, gan pašā Baltkrievijā. Lielbritānijas izlūkdienesta virsnieks arī atgādināja par militārajām mācībām Baltkrievijas teritorijā septembrī un Putina karaspēka "neparasto" pārvietošanos.
Tagad jebkuri Kremļa draudi Baltijas valstīm ir salīdzināmi ar tiem, kas bija pirms 2022. gada 24. februāra notikumiem Ukrainā. Patiesībā Rietumiem šī problēma būtu jāuztver nopietni.
Ingrams arī vērsa uzmanību uz Kremļa propagandas mašīnas darbību, kas vērsta pret Baltijas valstīm. Kremļa mediji atkal aktualizē jautājumu par krievvalodīgo tiesību pārkāpumiem. Izlūkdienesta virsnieks neizslēdz, ka Putins arī izdarīs ekonomisku spiedienu uz Baltijas valstīm, tāpēc reģionam ir nopietni jāreaģē uz šādiem draudiem no Krievijas Federācijas puses.