Reāli draudi vai tukša plātīšanās? Lietuvas militāristi izsakās par drīzajām Krievijas un Baltkrievijas mācībām "Zapad 2025"

Kā Jauns.lv skaidro AM, šīs mācības ir psiholoģiskā kara instruments un to galvenie mērķi, kā ierasts, ir vairot bailes un šaubas NATO valstu sabiedrībās un lēmumu pieņēmējos". "Paredzams, ka mācību ietvaros Krievija aktīvi izplatīs dezinformāciju saistībā ar Krievijas kodolspējām, tostarp uzskatāmi demonstrēs kodolieroču palaišanas raķetes vai tās vienības, kas nodarbojās ar kodolseku novēršanu," norāda AM. Tāpat AM paredz, ka šogad būtiski nemainīsies arī ierastais mācību scenārijs – ienaidnieka uzbrukuma atvairīšana, ienaidnieka ielenkšana un ofensīvas uzsākšana.