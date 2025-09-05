Lisabonas funikuliera avārijā vismaz 16 bojāgājušie un 21 ievainotais
Lisabonā trešdienas vakarā notikušajā funikuliera avārijā ir gājuši bojā vismaz 16 cilvēki, bet vēl 21 guvis ievainojumus, ceturtdien paziņoja varas iestādes.
Avārija notika, kad populārais vēsturiskais funikulieris "Gloria" noskrēja no sliedēm. Iespējama kabeļa bojājuma dēļ funikuliera vagons sāka lielā ātrumā nekontrolējami braukt lejup pa stāvu ielu, noskrēja no sliedēm, apgāzās un ietriecās ēkā.
Tiek uzskatīts, ka starp bojāgājušajiem ir divi Kanādas pilsoņi un pa vienam Vācijas, Ukrainas un ASV pilsonim, paziņoja Portugāles kriminālpolicijas priekšnieks Luīss Nevess.
Ir droši identificēti divi upuri no Dienvidkorejas un viens no Šveices. Par citiem upuriem vēl nebija sikāku ziņu.
Vācijas Ārlietu ministrija iepriekš paziņoja, ka Vācijas pilsoņi ir arī starp avārijā ievainotajiem.
Starp upuriem ir 10 dažādu valstu pilsoņi, ziņoja valsts raidsabiedrība RTP.
Vairāki no cietušajiem ir nopietni ievainoti.
Tā bija pirmā šāda veida avārija vienā no trim Lisabonas funikulieriem, kas darbojušies kopš 19.gadsimta.
Avārijas cēlonis vēl nav noskaidrots. Ekspertiem ir aizdomas, ka var būt pārtrūcis kabelis vai sabojājušās bremzes.
Operatoruzņēmums Lisabonas transporta kompānija "Carris" noraidīja apgalvojumus, ka funikuliera uzturēšana esot bijusi atstāta novārtā. Arodbiedrību pārstāvji tomēr sacīja, ka funikuliera uzturēšana bijusi nodota kādam privātam uzņēmumam kā ārpakalpojums.
Lisabonas pašvaldība ir apturējusi visu triju funikulieru darbību, lai tos nekavējoties pārbaudītu. Portugāles kriminālizmeklēšanas departaments ir uzsācis izmeklēšanu.
Pieminot bojāgājušos, ceturtdien Briselē ES karogi bija nolaisti pusmastā.
"Funikuliera "Gloria" traģiskā avārija ir dziļi satricinājusi Eiropu," platformā "X" rakstīja Eiropas Parlamenta prezidente Roberta Metsola.
"Manas domas ir ar upuriem un viņu tuviniekiem, un ar ievainotajiem, kuriem es vēlu ātru atveseļošanos," sacīja Eiropadomes prezidents Antoniu Košta, kurš ir bijušais Portugāles premjerministrs. "Es izsaku vissirsnīgāko līdzjūtību Portugālei un Lisabonas pilsētai," piebilda Košta.
Līdzjūtību upuru ģimenēm izteica arī Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena un Vācijas prezidents Franks Valters Šteinmeiers.
1885.gadā atklātais funikulieris "Gloria" savieno Atjaunotāju laukumu (Praça dos Restauradores) pilsētas centrā ar kalnā esošo Bairu Altu rajonu, veicot apmēram 200 metru attālumu. Šis funikulieris ir tūristu atrakcija, bet to izmanto arī vietējie iedzīvotāji, kuriem šis maršruts ir pārāk stāvs.