Krievijā okupantu sievas gatavo sišanai un vardarbībai: "padomi" šokē sociālos tīklus
Krievijā militārpersonu sievām tiek izplatītas brošūras ar ieteikumiem paciest sitienus un slēpt zilumus - krievi tiek gatavoti zeku (cietumnieku - red.), "veterānu" atgriešanās brīdim no frontes un vardarbības pieaugumam pēc kara.
Krievijas reģionos tiek izplatītas brošūras ar padomiem militārpersonu sievām ar nosaukumu "Ko darīt, ja mans vīrs mani sit?" Tajās sievietes tiek mudinātas "paciest sitienus", "noslēpt zilumus ar grimu" un pat "lūgt vīram piedošanu", ja viņš pielietojis spēku. Viņām arī neiesaka runāt par sišanu sociālajos tīklos, ziņo Krievijas mediji.
Sit gan mājās, gan uz ielas
Šī publikācija izraisīja šoku sociālajos tīklos. Lietotāji norāda, ka varas iestādes būtībā atzīst, ka karavīru, algotņu un bijušo zeku atgriešanās rada draudus pašām krievu ģimenēm. Tā vietā, lai palīdzētu cietušajiem, valsts gatavo augsni vardarbības un noziedzības pieaugumam. Praksē krievi jau saskaras ar sekām. Pēdējos mēnešos tiek novērots mājsaimniecisko slepkavību un vardarbīgu noziegumu pieaugums, ko pastrādājuši tā sauktie "veterāni". Daudzi no viņiem atgriežas no frontes ar smagu pēctraumatisko sindromu un ieradumu risināt konfliktus ar spēku.
"Klusēšanas" propaganda
Īpaši pārsteidz brošūras tonis: tajā apgalvots, ka "klusēšana nav vājums, bet gudrība". Tas nozīmē, ka valsts tieši iesaka sievietēm upurēties vīra - "varoņa" reputācijas saglabāšanai.
Eksperti šo materiālu sauc par satraucošu signālu: varas iestādes gatavojas tūkstošiem bruņotu un psiholoģiski traumētu cilvēku atgriešanai pilsētās un ciematos, kas draud ar tālāku Krievijas sabiedrības kriminālizēšanos.