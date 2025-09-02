Putins kūda Slovākiju "iedurt nazi mugurā" Ukrainai: mēs ilgi pacietām ukraiņu uzbrukumus, nu cik var?!?
Krievijas diktators Vladimirs Putins aicinājis Slovākijas premjerministru Robertu Fico pārtraukt gāzes un elektroenerģijas piegādes Ukrainai, lai to sodītu par uzbrukumu naftasvadam “Družba”. Vienlaikus diktators, aci nepamirkšķinādams, pažēlojās, ka jau 1287 dienas Ukrainas iedzīvotājus nepārtraukti slepkavojošā un pilsētas bombardējošā Krievija ilgi bija pacietusi Ukrainas uzbrukumus savai enerģētikas infrastruktūrai, un tikai pēdējā laikā sākusi “pietiekami nopietni” atbildēt.
Tagad Kremļa saimnieks ieteicis vienam no saviem uzticamākajiem sabiedrotajiem Eiropas Savienībā un NATO, Slovākijas premjerministram Fico dot Ukrainai “mācību”. Pats Fico Putinam pastāstīja, ka šonedēļ plāno ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pārrunāt uzbrukumus Slovākijai svarīgajai infrastruktūrai.
Ķīnā tiekoties ar Fico, Putins kārtējo reizi stāstīja, ka Krievija bija vienkārši spiesta iebrukt Ukrainā, lai aizstāvētu “savējos” no “genocīda”, kas Ukrainā valdījis pēc Kremlim draudzīgā prezidenta Viktora Janukoviča gāšanas 2014. gadā, un apgalvoja, ka Krievija ļoti ilgi pacietusi Ukrainas spēku pastāvīgos uzbrukumus enerģētikas objektiem. “Mēs ļoti ilgi pacietām, kad Ukrainas spēki veica pastāvīgus uzbrukumus mūsu enerģētikas objektiem. Pēc tam sākām atbildēt. Un mēs atbildam, protams, nopietni. Tā ir patiesība. Atbildot uz to Ukrainas cenšas nodarīt mums kaitējumu, taču vienlaikus cieš arī mūsu partneri,” stāstīja Putins.
Vienā mierā Putins turpināja stāstīt, ka vēl pirms diviem gadiem Krievijas armija neveica nekādas darbības “attiecībā uz civilo infrastruktūru”, īpaši ziemas laikā, acīmredzot uzskatot, ka visus ikdienas raķešu un dronu uzlidojumus 2022. gada un 2023. gada aukstajos mēnešos Ukrainas pilsētām, kad iedzīvotāji ilgi bija spiesti dzīvot tumsā un salā, viņi vienkārši nosapņojuši.
Melnā piektdiena Kijivā - miljoniem ukraiņu palikuši bez elektrības, ūdens un siltuma 2022. gada novembrī
Kijivā, Ukraina, 2022. gada 24. novembris. Ūdensapgāde pilsētā jau ir atjaunota, bet aptuveni 70 procenti dzīvojamo ēku pēc krievu okupantu ...
Kijiva slīgst pustumsā: krievu okupanti izpostījuši Ukrainas spēkstacijas. 2022. gada oktobris
Tagad vairs Krievija nav tik iecietīga un labsirdīga, un beidzot sāk dot pretsparu, stāstīja Putins, un ieteica Fico rīkoties analoģiski. “Ukraina saņem ievērojamu energoresursu daudzumu no saviem kaimiņiem Austrumeiropā. Noslēdziet gāzes piegādes, kas nāk pretējā virzienā. Noslēdziet elektroenerģijas piegādes, un viņi uzreiz sapratīs, ka pastāv kaut kādas robežas viņu rīcībai, pārkāpjot svešas intereses,” Putins mudināja Slovākijas premjeru.
Fico solīja stingri vērsties pret Ukrainu. “Piektdien man būs tikšanās ar Ukrainas prezidentu Užhorodā. Es šo jautājumu ļoti nopietni aktualizēšu. Jo nav iespējams, ka tiek veikti uzbrukumi mums tik nozīmīgai infrastruktūrai,” — paziņoja Roberts Fico.
Fico ieradies Ķīnā, lai piedalītos Otrā pasaules kara atceres pasākumos, tai skaitā militārā parādē trešdien. 9. maijā viņš bija vienīgais ES un NATO valstu pārstāvis, kurš devās pie Putina uz Maskavu svinēt Uzvaras dienu.
Starp Slovākiju un Ukrainu arī pastāv strīds par Ukrainas uzbrukumiem Krievijas cauruļvadiem, pa kuriem tiek transportēta Krievijas gāze un nafta uz Slovākiju. Ukraina ir paziņojusi, ka ar šādiem uzbrukumiem grib samazināt Krievijas finansējumu karam.
Savukārt Kremļa diktators Ķīnā ir ieradies uz Šanhajas Sadarbības organizācijas (ŠSO) samitu, kurā ticies gan ar Ķīnas vadoni Sji Dzjiņpinu, gan Indijas premjerministru Narendru Modi, gan Turcijas prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu, viņiem attaisnojot savu agresiju Ukrainā un stāstot par “jauno pasaules kārtību”. Šanhajas sadarbības organizācijā ietilpst Ķīna, Indija, Krievija, Pakistāna, Irāna, Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Uzbekistāna un Baltkrievija. Vēl 16 valstis piedalās kā novērotājvalstis vai dialoga partnerības valstis.