Krievijā deg svarīga naftas pārstrādes rūpnīca. Droni esot notriekti, bet atkal pie vainas slavenās "atlūzas"

Ukrainas karavīri naktī uz ceturtdienu Krievijā Krasnodaras novadā veikuši veiksmīgu triecienu Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcai, pavēstīja ģenerālštābs. "Ir apstiprināts trāpījums Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcai Krasnodaras novadā. Tās gada pārstrādes apjoms ir 6,25 miljoni tonnu, un tie ir 2,1% no kopējā Krievijas naftas pārstrādes apjoma," teikts paziņojumā.

"Dronu trieciena rezultātā izraisījās ugunsgrēks, kas aptvēra gāzes un gāzes kondensāta pārstrādes iekārtu," norādīja ģenerālštābs.

Par triecienu Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcai iepriekš ziņoja arī Krasnodaras novada varasiestādes, kā Krievijā ierasts ziņojot par dronu notriekšanu, bet par ugunsgrēka cēloni nodēvējot krītošā drona "atlūzas".

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien platformā "Telegram" triecienus Krievijas naftas pārstrādes objektiem raksturoja kā "taisnīgu atbildi" uz krievu uzbrukumiem Ukrainas pilsētām.

Šim Afipskas naftas uzņēmumam uz dienvidiem no Krasnodaras Ukrainas droni jau uzbrukuši 2024. gada jūnijā un 2025. gada februārī.

Jāpiebilst, ka Krasnodaras novads ir dzimtā puse Krievijas propagandas impērijas "Russia Today" vadītājai Margaritai Simonjanai, turklāt šajā novadā Melnās jūras piekrastē atrodas arī Krievijas diktatora Vladimira Putina greznā rezidence.

