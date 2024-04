GPS signāla traucējumu dēļ Somija atceļ lidojumus uz Tartu - aizdomas par Krievijas hibrīduzbrukumu

Kā pauž eksperti, GPS signāla traucējumus var radīt ar salīdzinoši lētu aprīkojumu. Lai gan neviens nav uzņēmies atbildību par signāla traucējumu radīšanu, reģiona amatpersonas nešaubās, ka tos gan no savas pamatteritorijas, gan no Kēnigsbergas eksklāva rada Krievija. Lielbritānija martā apstiprināja, ka valdības lidmašīna, kurā atradās aizsardzības ministrs Grānts Šapss, mājupceļā no Polijas piedzīvoja GPS signāla traucējumus Kēnigsbergas tuvumā.